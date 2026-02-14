10:24
Граждан КР с иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения».

Документ предлагает обязать граждан Кыргызстана, имеющих национальные водительские удостоверения, выданные в иностранных государствах, пройти их обязательную регистрацию в уполномоченном органе по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Согласно поправкам в Закон «О дорожном движении в Кыргызской Республике», управление транспортным средством на территории страны на основании иностранного водительского удостоверения, не прошедшего обязательную регистрацию в установленные сроки, будет запрещено.

Порядок и сроки регистрации определит кабинет министров.

Одновременно предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях новой статьей 184-1. За нарушение сроков регистрации иностранных водительских удостоверений предусмотрен штраф:

  • для физических лиц — 3 тысячи сомов;
  • для юридических лиц — 13 тысяч сомов.

Инициаторы отмечают, что поправки направлены на упорядочение учета водительского состава и усиление контроля в сфере безопасности дорожного движения.
