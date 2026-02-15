Афиша Бишкека на неделю: кинопоказы, выставки и спектакли

16 февраля. Концерт Басты (Россия)

Это встреча с артистом, который уже четверть века формирует контуры русскоязычного хип-хопа. «Сансара», «Выпускной», «Мама», «Это дороже денег» и другие — обязательные точки любого большого сета.

Nomad Arena, 20.00.

16 февраля. Концерт Candle Fire

Оркестр Bravo из Узбекистана — коллектив, который уже завоевал сердца зрителей в разных городах и странах. В программе классика и произведения современных композиторов.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 19.00.

17-20 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 января — 25 февраля. Выставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»

Экспозиция состоит из музейных фондов живописи и графики при участии приглашенных художников. Выставка рассказывает о том, как пейзаж представлен в работах художников из коллекции музея с 1940 года до периода независимости. Помимо живописи и графики, представлены фото- и видеоработы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6-22 февраля. Выставка «Теория и практика»

В одном арт-пространстве представлены работы известных профессиональных дизайнеров — преподавателей вузов, а также студентов творческих направлений декоративно-прикладного искусства, графики, керамики, ювелирного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-22 февраля. Выставка Нурианы Картанбаевой «Карандай»

Кыргызское слово «карандай» содержит в себе несколько слоев смысла: искренность, чистота, крепость и природная цельность. Эти качества становятся ключами к пониманию работ автора.

Художественная галерея «Артмемо», 10.00-18.00.

13 февраля — 1 марта. Выставка Златы Беорд «Быть.../Быть»

В своих работах художница фиксирует как социальные, семейные и гендерные рамки формируют поведение, чувства и способы видеть себя, и как со временем возникает необходимость пересобрать это представление.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

18 февраля. Кинопоказ

Покажут экранизацию древнейшей японской сказки «Сказание о принцессе Кагуя» Исао Такахаты (2013).

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

19 февраля. Спектакль «Легкое знакомство»

Тонкий юмор спектакля, лиризм, захватывающий сюжет, диалог героев держат зрителя в напряжении до самой последней минуты.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

19 февраля. Кинопремьеры

«Аян» (психологическая драма). Фильм о женщине, которая чувствует себя потерянной. В семье все молчат, и она остается одна со своими чувствами. С виду у нее все хорошо, но внутри ей пусто и тяжело. Одиночество в браке и невысказанные эмоции постепенно приводят ее к депрессии.

«Супер Мишка» (мультфильм). Коварный космический пират рыщет по космосу в поисках зверей, чтобы поймать их и потом продать подороже. Однажды его корабль терпит бедствие над планетой, где живет Супер Мишка и его друзья. Растеряв всю добычу, злодей решает похитить зверушек, весело и беззаботно проводящих время.

«Красавица» (драма). Ленинград, зима 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии.

«Астрал. Амулет зла» (ужасы). Мать Эмили погибла, когда та еще была ребенком. Однажды девушка находит ее старый амулет, а потом начинает видеть необъяснимые вещи. Позже Эмили узнает, что издавна украшение принадлежало злому духу, и он вернется, чтобы его забрать и отомстить за грехи предков.

«Сказка о царе Салтане» (фэнтези). Остановившийся на постой в деревенском доме царь Салтан влюбляется в милую, добрую и простую девушку Аннушку. Аннушка выходит замуж за царя и рожает ему сына. Ее сестрам и мачехе посчастливилось словно по мановению волшебной палочки вслед за Аннушкой оказаться в царском дворце. Но они не ценят своего счастья, желают большего и закручивают интригу.

19, 20 февраля. Детские шоу

Детей ждут развлекательные программы: в четверг — «Масленица в гостях у сказки», в пятницу — «Смелые, сильные, отважные».

Ресторан «Барашек», 19.00.

20 февраля. Моноспектакль «Соглядатай»

Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

20 февраля. Спектакль «Манасчи»

Поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

20 февраля. Кинопоказ

Фильмы выбраны участниками клуба. Каждый показ сопровождается небольшой вступительной презентацией и обсуждением после просмотра. В этот раз покажут фильм Вуди Аллен «Annie Hall» (1977).

ololoErkindik, 20.30.

20 февраля. Спектакль «Праздник на миллион»

Скромный бухгалтер из Лондона Генри Перкинс, возвращаясь домой в канун Нового года, по ошибке берет в поезде чужой портфель и обнаруживает в нем целое состояние — 1 миллион 750 тысяч фунтов. Генри решает воспользоваться таким шансом, чтобы начать новую жизнь.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.