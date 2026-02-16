00:32
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 февраля будет солнечно. Температура воздуха ожидается +20 градусов.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Анна Зима

Родилась 16 февраля 1909 года в Одессе. Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Киргизской ССР, лауреат Госпремии КиргССР в области науки и техники.

Специалист по истории Великой Октябрьской социалистической революции в Киргизии. Награждена медалями СССР.

Родился писатель Леонид Дядюченко

Родился 16 февраля 1934 года в Ленинграде. Прозаик, поэт, журналист, переводчик, писатель-документалист, кинодраматург.

Литературную деятельность начал в 1950-х годах с публикации стихов и очерков в газетах и журналах Киргизии.

Автор сценариев игровых и документальных фильмов.

Автор поэтических книг «Жажда» (1962), «Уголек» (1966), «Первый микрофон» (2001), сборников эссе, очерков, рассказов и повестей «Проводник из Чарвака» (1967), «Без нужды в Зардалю» (1970), «В пещерах Киргизии» (1970), «Ждите ответа» (1984), «Жемчужина в стене казармы» (1987) и других.

Умер в 2005-м.

Родился писатель Кадыр Омуркулов

Родился 16 февраля 1941 года в селе Жыламыш Сокулукского района Чуйской области. Заслуженный деятель искусств Кыргызстана, член творческих союзов журналистов, писателей и кинематографистов СССР, народный писатель КР, известный сценарист и журналист, лауреат премии «Руханият».

Работал в Госкино, «Кыргызфильме», был первым директором студии «Кыргызтелефильм».

Перу Кадыра Омуркулова принадлежит несколько книг рассказов и повестей, изданных на русском и кыргызском языках. Широко известны читающей публике его рассказы и повести «Дела земные», «Жили-были», «Гнездо жаворонка» и другие.

Автор более 50 полнометражных художественных, документальных и телевизионных фильмов, среди них произведения мирового кино: «У старой мельницы», «Сюда прилетают лебеди», «Каныбек», «Ливень», «Небо нашего детства», «Дела земные».

В 1968-м за ленту «Небо нашего детства» ему присуждена премия Ленинского комсомола республики.

Умер в 2013 году.

Умер заслуженный мастер спорта СССР Александр Мелентьев

Фото из интернета
Фото из интернета. Александр Мелентьев
Родился 27 июня 1954 года в Пензе. Советский стрелок из пистолета, олимпийский чемпион (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Рекордсмен Олимпийских игр с 1980-го. Обладал мировым рекордом в стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета с 20 июля 1980 года по 9 сентября 2014-го.

Восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР.

Выступал за фрунзенское «Динамо».

Умер 16 февраля 2015 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
