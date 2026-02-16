В Бишкеке 16 февраля будет солнечно. Температура воздуха ожидается +20 градусов.
Люди, которые меняли мир
Родилась профессор Анна Зима
Родилась 16 февраля 1909 года в Одессе. Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Киргизской ССР, лауреат Госпремии КиргССР в области науки и техники.
Специалист по истории Великой Октябрьской социалистической революции в Киргизии. Награждена медалями СССР.
Родился писатель Леонид Дядюченко
Родился 16 февраля 1934 года в Ленинграде. Прозаик, поэт, журналист, переводчик, писатель-документалист, кинодраматург.
Литературную деятельность начал в 1950-х годах с публикации стихов и очерков в газетах и журналах Киргизии.
Автор сценариев игровых и документальных фильмов.
Автор поэтических книг «Жажда» (1962), «Уголек» (1966), «Первый микрофон» (2001), сборников эссе, очерков, рассказов и повестей «Проводник из Чарвака» (1967), «Без нужды в Зардалю» (1970), «В пещерах Киргизии» (1970), «Ждите ответа» (1984), «Жемчужина в стене казармы» (1987) и других.
Умер в 2005-м.
Родился писатель Кадыр Омуркулов
Родился 16 февраля 1941 года в селе Жыламыш Сокулукского района Чуйской области. Заслуженный деятель искусств Кыргызстана, член творческих союзов журналистов, писателей и кинематографистов СССР, народный писатель КР, известный сценарист и журналист, лауреат премии «Руханият».
Работал в Госкино, «Кыргызфильме», был первым директором студии «Кыргызтелефильм».
Перу Кадыра Омуркулова принадлежит несколько книг рассказов и повестей, изданных на русском и кыргызском языках. Широко известны читающей публике его рассказы и повести «Дела земные», «Жили-были», «Гнездо жаворонка» и другие.
Автор более 50 полнометражных художественных, документальных и телевизионных фильмов, среди них произведения мирового кино: «У старой мельницы», «Сюда прилетают лебеди», «Каныбек», «Ливень», «Небо нашего детства», «Дела земные».
В 1968-м за ленту «Небо нашего детства» ему присуждена премия Ленинского комсомола республики.
Умер в 2013 году.
Умер заслуженный мастер спорта СССР Александр Мелентьев
Рекордсмен Олимпийских игр с 1980-го. Обладал мировым рекордом в стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета с 20 июля 1980 года по 9 сентября 2014-го.
Восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР.
Выступал за фрунзенское «Динамо».