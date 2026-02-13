11:37
Общество

Государственный алиментный фонд предлагают создать в Кыргызстане

Государственный алиментный фонд предлагают создать в Кыргызстане. Об этом сегодня на конференции сообщила адвокат, директор Общественного фонда «Институт консалтинга и права» Айжан Джуманалиева.

По ее словам, основная суть фонда в том, что государство берет на себя обязательства своевременно выплачивать ежемесячную сумму на содержание ребенка. Позже через госорганы ее взыскивают уже с должников.

Главный принцип — возвратность денежных средств. Данная мера, по мнению экспертов, поможет дисциплинировать алиментщиков.

Отмечено, что такой опыт есть во Франции, Узбекистане, предложение также обсуждается последние несколько лет в России.

«Это очень хороший механизм, но требующий наличия определенного финансирования», — отметила Айжан Джуманалиева.

Кроме того, предлагается ввести понятие «жилищные алименты» для детей, живущих с родителем на съемном жилье.

«Большинство детей остаются с мамами после развода, многие вынуждены снимать жилье. Аренда жилья очень дорогая — как минимум в 40 тысяч сомов обходится аренда однокомнатной квартиры в Бишкеке», — добавила адвокат.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане в 2025 году в производстве находилось 60,7 тысячи исполнительных производств по алиментным обязательствам. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361846/
