Более 60 тысяч исполнительных производств по алиментам зарегистрировали в 2025-м

В Кыргызстане в 2025 году в производстве находилось 60,7 тысячи исполнительных производств по алиментным обязательствам. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель директора службы судебных исполнителей при Генпрокуратуре Кубанычбек Капалов.

Он напомнил, что инициирован проект закона, предусматривающий ужесточение ответственности должников.

Читайте по теме Судимость за алименты: Дастан Бекешев считает, что долги отцов ударят по детям

«Мы вводим норму, содержащую административный арест должников от трех до семи суток. Кроме этого, в Уголовном кодексе есть статья, предусматривающая лишение свободы от одного до трех лет. Законопроект прошел первое чтение в Жогорку Кенеше», — сказал Кубанычбек Капалов.

Он добавил, что размер алиментов зависит от зарплаты и региона проживания должников.

«Если человек безработный, учитывается среднемесячная зарплата по местности. В зависимости от числа детей размер алиментов в среднем начинается от 7 тысяч сомов на одного ребенка — в Токмоке, например», — заметил Кубанычбек Капалов.

Отметим, что законопроектом Генпрокуратуры «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере исполнительного производства» внедряется институт частных судебных исполнителей и ужесточается наказание в отношении неплательщиков алиментов.