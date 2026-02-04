17:56
Общество

Судимость за алименты: Дастан Бекешев считает, что долги отцов ударят по детям

Привлечение к уголовной ответственности неплательщиков алиментов может породить проблемы для их детей в будущем. Такое мнение выразил депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении законопроекта Генеральной прокуратуры.

Он отметил, что документ предполагает введение уголовной ответственности для тех, кто не платит алименты.

«Если будут привлекать к уголовной ответственности мужчин, которые не платят алименты, то в будущем их ребенок не сможет устроиться на работу в правоохранительные органы, потому что отец будет иметь судимость. Мало того, что отец не обеспечивал своего ребенка, так еще и получается, что портит ему жизнь», — сказал парламентарий.

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева отметила, что к уголовной ответственности граждане будут привлекаться, если они в течение года не исполняли обязательства по выплате алиментов. До этого к ним будет применяться административная ответственность, предусмотрен арест на трое суток, если в течение трех месяцев гражданин не исполняет обязательства.

Против уголовной ответственности выступил и депутат Кубанычбек Самаков. Он заметил, что с принятием закона в пять раз увеличится количество заявлений в отношении тех, кто не платит алименты.

«Если сейчас у вас 60 тысяч тех, кто не платит алименты, то будет 300 тысяч. Все начнут заявления писать. Тогда мы половину мужчин Кыргызстана посадим в тюрьму? На всех не хватит ИВС. Есть риск, что закон не будет работать», — сказал народный избранник.

Он предложил рассмотреть другие меры воздействия — арест имущества, запрет на выезд за границу и совершение гражданско-правовых сделок.

По итогам обсуждения депутаты приняли в первом чтении законопроект Генпрокуратуры «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере исполнительного производства». Документом внедряется институт частных судебных исполнителей и ужесточается наказание в отношении неплательщиков алиментов. 
