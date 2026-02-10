12:38
В Кыргызстане проверить судебную задолженность на портале можно бесплатно

В целях своевременного информирования граждан и создания удобных условий служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре сообщает, что для граждан функционирует портал для бесплатной онлайн-проверки задолженности.

Через портал каждому гражданину предоставлена возможность заранее получить информацию о задолженности, фамилии, имени и контактных данных ответственного судебного исполнителя, а также о способах снятия ограничений или о путях решения вопроса в рамках законодательства.

Для использования портала необходимо:

  • отсканировать специальный QR-код с помощью мобильного телефона;
  • ввести ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
  • получить актуальную информацию о задолженности и ограничениях.

Вместе с тем в последнее время со стороны отдельных граждан в социальных сетях публикуются сообщения, в которых они предлагают платные услуги по проверке задолженности. По указанным действиям проводится проверка, по итогам которой будет дана соответствующая юридическая оценка.

«Услуга по проверке задолженности предоставляется бесплатно», — говорится в сообщении.
