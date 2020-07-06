COVID существует, и он жестокий. Солистка «Город 312» рассказала о своей болезни

Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) переболела коронавирусом. Об этом она сообщила в своем видеообращении к кыргызстанцам.

По ее словам, болезнь протекала достаточно тяжело с середины апреля до середины мая.

«Я переболела COVID достаточно сильно, у меня было поражение легких. На себе ощутила, что это за болезнь, и не хотела бы, чтобы так заболели все те, кто мне дорог. Болезнь не отпускала меня длительный срок. Это не пустые разговоры. Хочу, чтобы вы понимали, что сейчас в первую очередь надо беречь старшее поколение и тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Редко кого коронавирус просто так отпускал», — рассказала певица.

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«Принимайте то, что необходимо вам, потому что у всех есть свои особенности организма и осложнения могут быть разными. Не надо выходить на улицу без причины. Все понимаю, хочется погулять, не хочется сидеть дома, но вариантов нет — я тоже сидела дома. Болезнь существует, она жестокая и странная. Всем медикам, кто сейчас стоит на передовой, хочу поклониться в ноги и сказать спасибо за то, что они рискуют своим здоровьем и своей жизнью», — подытожила Ая.