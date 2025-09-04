Бывшая солистка популярной группы «Город 312» Светлана Назаренко, известная поклонникам как Ая, дала первое откровенное интервью после болезни. В эфире программы Андрея Малахова на российском телевидении певица рассказала правду о том, почему 2,5 года не появлялась на сцене.

Фото из интернета. Инсульт, больница и тишина: куда исчезла солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко

По официальной версии, известной поклонникам, она тяжело перенесла коронавирус. Однако, как призналась сама Светлана Назаренко, все оказалось гораздо серьезнее. После нескольких случаев COVID-19 у нее развились осложнения, которые привели к инсульту.

Это произошло внезапно. Сначала носовое кровотечение, сильная головная боль, потом я стала повторять одну и ту же фразу. Муж вовремя понял, что дело серьезное, вызвал скорую. Врачи констатировали обширный инсульт. Мое состояние было критическим, врачи не знали, выживу ли я. Светлана Назаренко

По словам певицы, именно близкие помогли ей выстоять и пройти тяжелую реабилитацию.

Она потеряла подвижность на левую сторону тела, заново училась ходить и обслуживать себя. «Самое страшное для меня было потерять голос. Я всегда выходила на сцену даже с температурой, но здесь впервые оказалась бессильна», — призналась Ая.

Несмотря на испытания, она старалась сохранять оптимизм: шутила с врачами, красилась даже в больнице и поддерживала других пациентов. «Инсульт убивает веру в жизнь. Главное — не отчаиваться. Я хочу ездить по больницам и рассказывать людям, что после инсульта можно жить, нельзя позволять депрессии победить», — поделилась певица.

Она также поблагодарила друзей, коллег и поклонников за поддержку и молитвы: «Самое невероятное, что за два года никто не слил ни одной фотографии из больницы. Это говорит о том, что рядом со мной действительно хорошие люди».

Сейчас Светлана Назаренко продолжает восстановление и мечтает вернуться к активной жизни. «Моя мечта — снова встать на каблуки и выйти на воду с парусом на Иссык-Куле. Я верю, что у меня получится», — сказала она.