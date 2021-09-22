Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко выпустит свой сольный альбом

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко (Ая) выпустит свой сольный альбом. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Салам, Кыргызстан!»

По словам певицы, композиции альбома «Аи312» она будет исполнять под своим именем.

«Будет немало дуэтов с известными вам исполнителями. В то же время я остаюсь лицом группы «Город 312». Кстати, наш коллектив тоже выпускает свой новый альбом, опережая мой, что в итоге образует для меня двойную радость и гордость», — поделилась новостью Светлана Назаренко.

Она также подчеркнула, что никогда не переставала гордиться Кыргызстаном из-за доброты его жителей.