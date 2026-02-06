16:16
Общество

Минтранс Кыргызстана озвучил рекордные доходы отрасли: рост почти в три раза

Министерство транспорта подвело итоги 2025 года и сообщило о резком росте поступлений в транспортной отрасли.

По данным ведомства, совокупный доход от выдачи лицензий и разрешений, измерения весовых параметров, оформления спецразрешений на перевозку негабаритных грузов, возмещения ущерба и административных штрафов составил 1 миллиард 167 миллионов 399 тысяч сомов. Для сравнения: в 2024 году этот показатель был почти втрое ниже — 398 миллионов 886 тысяч сомов.

На 2025 год Кыргызстан получил от 41 государства 222 тысяч 20 разрешительных документов для международных автоперевозок.

Одним из ключевых достижений стало внедрение цифровой системы E-permit по обмену разрешениями с Азербайджаном, Узбекистаном, Турцией и Китаем. Теперь весь процесс полностью переведен в электронный формат, что упростило работу кыргызских перевозчиков и снизило финансовые затраты.

Кроме того, заработала система электронной выдачи специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Перевозчики — как отечественные, так и иностранные — могут подавать заявки через мобильный телефон и получать разрешения онлайн в течение 1-3 часов.

В министерстве отмечают, что цифровизация отрасли продолжает снижать коррупционные риски и ускоряет процессы, создавая более удобные условия для бизнеса и международной логистики.
