Бишкек снова задыхается: уровень грязного воздуха взлетел в три раза выше нормы

В столице фиксируется значительное ухудшение качества атмосферного воздуха. Как сообщили в

Кыргызгидромете, мониторинг показал превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на опасном уровне.

По данным управления наблюдений за загрязнением природной среды, в период с 30 января по 5 февраля 2026 года среднесуточные показатели содержания основных загрязнителей в воздухе

Бишкек превышали норму до 3,25 раза.

Специалисты отмечают, что ситуацию усугубляют неблагоприятные метеоусловия и высокая плотность выбросов в ночное и вечернее время. Контроль и анализ качества воздуха в городе продолжаются.