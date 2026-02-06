12:14
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Общество

Бишкек снова задыхается: уровень грязного воздуха взлетел в три раза выше нормы

В столице фиксируется значительное ухудшение качества атмосферного воздуха. Как сообщили в
Кыргызгидромете, мониторинг показал превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на опасном уровне.

По данным управления наблюдений за загрязнением природной среды, в период с 30 января по 5 февраля 2026 года среднесуточные показатели содержания основных загрязнителей в воздухе
Бишкек превышали норму до 3,25 раза.

Специалисты отмечают, что ситуацию усугубляют неблагоприятные метеоусловия и высокая плотность выбросов в ночное и вечернее время. Контроль и анализ качества воздуха в городе продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360878/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха: отходы швейных цехов теперь можно сдать на переработку
Глава Минприроды не доверяет рейтингу городов мира по качеству воздуха
В ЖК рассказали о мероприятиях, направленных на снижение загрязнения воздуха
Проект по улучшению качества воздуха обсудили с ВБ в мэрии Бишкека
Борьба за чистый воздух: запреты, штрафы и масштабная газификация
Спикер ЖК призвал поблагодарить городские власти за уменьшение смога в Бишкеке
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица КР поднялась на второе место в рейтинге
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 14 января. Столица на третьем месте
Бишкек снова в тройке городов мира с самым загрязненным воздухом
Бишкек вновь в топ-5 самых загрязненных городов мира по качеству воздуха
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
12:03
Арзымат Алдаяров: Бишкек должен быть полностью газифицирован до 2030 года Арзымат Алдаяров: Бишкек должен быть полностью газифици...
12:00
Холодный гараж и вера в Бога: как бездомный британец выживает зимой в Бишкеке
11:55
Бишкек снова задыхается: уровень грязного воздуха взлетел в три раза выше нормы
11:55
Подачу газа на ТЭЦ-2 должны начать в отопительный сезон 2027/2028 годов
11:51
Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе