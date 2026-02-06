10:39
Будь вежливее. Управделами президента КР вынесли строгое предупреждение

Во время встречи с торговцами Ошского базара руководитель управления делами президента Каныбек Туманбаев получил строгое предупреждение от президента Садыра Жапарова за то, что допустил эмоциональный разговор. Об этом в соцсетях сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Отмечается, что Садыр Жапаров подчеркнул — при общении с населением должны соблюдаться вежливость, сдержанность и культура. Он поручил всем государственным служащим выстраивать корректный диалог с народом.

Напомним, что 4 февраля Каныбек Туманбаев встречался на Ошском рынке с торговцами, отвечал на вопросы, которые интересуют граждан в связи с переносом рынка на новое место.
