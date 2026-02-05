Жители села Кок-Жар обеспокоены строительством южной объездной дороги в Бишкеке. Об этом депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев написал в своем Telegram-канале.

По его словам, сельчане обратились к нему с опасением, что дорога будет проходить через их дома и сельскохозяйственные поля.

«Я организовал встречу с представителями акимиата, инвесторов, специалистами в области архитектуры и Министерства транспорта для разъяснения ситуации», — написал парламентарий.

Напомним, в мэрии сообщали, что реализация проекта южной объездной дороги начнется только после утверждения генплана Бишкека. Предполагается, что дорога с западной стороны будет начинаться в районе авторынка, далее пройдет через села Кун-Туу, Байтик, Заречное, Беш-Кунгей, совхоз «Ала-Тоо» и Новопокровку.