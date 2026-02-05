11:10
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке по улице Абдрахманова демонтируют столбы

Фото 24.kg

В Бишкеке проводится демонтаж опор контактной сети по улице Абдрахманова. В пресс-службе мэрии столицы редакции 24.kg сообщили, что муниципальным предприятием «Бишкекский городской транспорт» проводятся работы в рамках подготовки и проведения мероприятий Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Работы выполняются на участках, где ранее были установлены по две опоры, демонтируется лишняя конструкция с целью оптимизации инфраструктуры и улучшения внешнего облика городской среды.

МП «Бишкекский городской транспорт» просит жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать меры безопасности в зоне проведения работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360709/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
В столичном микрорайоне «Аламедин-1» начался демонтаж кафе «Мираж»
Свалка демонтированных объектов. Мэрия Бишкека просит хозяев забрать имущество
Почти 300 незаконных конструкций демонтировали на улице Льва Толстого в Бишкеке
Мозаичное панно «Встреча гостей» разрушили. Минкультуры обратилось в милицию
В Бишкеке демонтируют мини-рынок «Боорукер»
Для единого дизайн-кода. Демонтаж устаревших вывесок продолжается в Оше
В Бишкеке снова прошел рейд против незаконной рекламы
В Бишкеке опорный столб упал на легковой автомобиль
В Бишкеке проводится демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций
Сотни незаконных построек выявили в Бишкеке вдоль БЧК и рек Аламедин и Ала-Арчи
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;выходных ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;5-8 февраля В Бишкеке на выходных ожидаются осадки. Прогноз погоды на 5-8 февраля
Бизнес
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
5 февраля, четверг
11:08
Мошенники добрались до ПРООН: используют имя руководителя Мошенники добрались до ПРООН: используют имя руководите...
11:04
В Бишкеке по улице Абдрахманова демонтируют столбы
11:02
У кабмина есть планы в течение одного-двух лет перевести ТЭЦ на газ
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 февраля
10:58
Данияр Амангельдиев: Кафе не имели права включать 15 процентов в стоимость блюд