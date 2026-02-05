В Бишкеке по улице Абдрахманова демонтируют столбы

В Бишкеке проводится демонтаж опор контактной сети по улице Абдрахманова. В пресс-службе мэрии столицы редакции 24.kg сообщили, что муниципальным предприятием «Бишкекский городской транспорт» проводятся работы в рамках подготовки и проведения мероприятий Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Работы выполняются на участках, где ранее были установлены по две опоры, демонтируется лишняя конструкция с целью оптимизации инфраструктуры и улучшения внешнего облика городской среды.