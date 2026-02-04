Посол Исламской Республики Пакистан в Кыргызстане Алтамаш Вазир Хан в эксклюзивном интервью 24.kg рассказал о притоке пакистанцев в страну, инвестициях, большом потенциале двусторонних отношений и о том, почему человеческие связи важнее сухих цифр статистики.

— Господин посол, сколько сегодня граждан Пакистана находится в Кыргызстане?

— По нашим данным, примерно 12 тысяч человек. Но, если честно, я этим цифрам не очень доверяю. Я больше верю данным Кыргызской Республики, потому что именно государственные органы точно знают, сколько пакистанцев в этом году пересекли границу, сколько находятся здесь сейчас и сколько уже уехали. Разница — около трех тысяч человек, то есть в целом речь идет примерно о 15 тысячах граждан Пакистана.

Из них около 10 тысяч — это студенты. Причем большинство, если не все, обучаются в медицинских вузах. Около 5 тысяч — это представители других категорий. Примерно 4 тысячи — рабочие. Остальные — бизнесмены, есть и инвесторы, хотя крупных среди них пока немного.

— Вы упомянули инвестиции. Насколько значимы вложения Пакистана в экономику Кыргызстана?

— В целом пакистанские инвестиции можно оценить в $200–300 миллионов. В основном, это небольшие инвесторы с проектами до $10 миллионов.

Но сейчас уже появились сдвиги. Один крупный пакистанский инвестор недавно начал строительство завода по переработке нефтепродуктов на юге Кыргызстана с бюджетом около $400 миллионов. Работы уже начались, приехали инженеры из Пакистана. Строительство такого масштабного объекта может занять около двух лет. Возможно, в 2029 году завод уже начнет работу.

— В последние годы заметен очень большой приток граждан Пакистана в Кыргызстан. Люди приезжают уже не поодиночке, а группами. С чем вы связываете этот процесс?

— Я думаю, основная причина — очень быстрый экономический рост Кыргызстана. Когда ВВП растет такими темпами, это означает, что есть работа, бизнес, инвестиции.

Кроме того, многие кыргызстанцы, получив определенный опыт, уезжают работать в Россию или Казахстан, где зарплаты выше. Внутри страны образуется дефицит рабочей силы и возникает потребность привлекать работников из других государств.

— Получается, иностранные рабочие готовы работать за меньшую зарплату, чем местные?

— Думаю, да. Если бы кыргызстанцы соглашались работать, скажем, не за $500, а за $300, предприниматели брали бы именно их. Но многие хотят около $1 тысячи, а такие зарплаты чаще платят в России.

Пакистанцы же готовы работать за $500 и приезжают, чтобы закрыть эту нишу. Таким образом, они восполняют дефицит рабочей силы.

— Основные сферы занятости — строительство и швейная промышленность?

— Да. По моим данным, около 95 процентов пакистанцев работают именно в этих двух отраслях. И часто я слышу от местных предпринимателей, что пакистанцы — очень хорошие работники.

Они могут работать по девять часов в день, и если им добавят сверхурочно еще один час, они при этом не требуют доплат.

А швейное дело — это вообще искусство. Я не знаю, связано ли это с генетикой или нет, но пакистанцы хорошо шьют. Это ведь не просто сидеть за машинкой. Нужно уметь правильно кроить, чувствовать форму, понимать ткань.

Сейчас также появилась потребность в специалистах по дереву — изготовлении мебели, столярных изделий. Кыргызские предприниматели попросили нас рассмотреть возможность привлечения около 100 работников из Пакистана. Я направил соответствующий запрос и предложил начинать с малого.

— Почему студенты из Пакистана в основном выбирают медицинские вузы Кыргызстана?

— Причина простая — стоимость и доступность образования. В Пакистане обучение в частных медицинских вузах в три раза дороже, чем в Кыргызстане. Кроме того, туда очень сложно поступить. Существует сложный государственный экзамен и высокий конкурс.

В государственных медицинских вузах Пакистана обучение стоит около $100 в месяц, но туда попадает лишь 30–40 процентов абитуриентов. Частные вузы — это уже $20–22 тысячи в год.

В Кыргызстане есть вузы, где обучение стоит около $7 тысяч в год, а есть и такие, где всего $1,5 тысячи. В среднем — около $5 тысяч. Разница — в три—четыре раза.

— Как вы оцениваете вклад граждан Пакистана в экономику Кыргызстана?

— Честно говоря, я не смотрю на это исключительно с точки зрения экономики. Как посол, для меня важнее другое — человеческие связи, взаимопонимание, культура.

Да, если 10 тысяч студентов примерно платят по $6 тысяч в год, это около $60 миллионов, которые приходят в Кыргызстан. Если 3–4 тысячи рабочих получают в среднем $300–400 в месяц, с учетом расходов это около $25 миллионов в год, которые уходят в Пакистан. Разница — примерно $30 миллионов.

Но это не те суммы, которые играют ключевую роль для государств. Гораздо важнее, что 15 тысяч пакистанцев живут здесь и могут показать своим кыргызским братьям и сестрам, какие мы люди, какие у нас традиции, как мы отмечаем айт и насколько мы похожи.

Это живой культурный обмен. Сегодня здесь одни люди, завтра — другие. Появляются друзья, связи, семьи. Я знаю, что некоторые пакистанцы уже женились здесь.

— Есть ли статистика по таким бракам?

— Точной статистики нет, но лично я знаю примерно 12–13 случаев. У них уже есть дети, и они обосновались здесь.

Некоторые начали работать в тех же университетах, где учились, — преподавателями или в административной сфере. Есть и врачи, может быть, 30–40 человек, которые остались после окончания учебы. Но в целом большинство возвращается домой.

— Ожидается ли дальнейший рост числа приезжающих?

— Все будет зависеть от того, продолжится ли экономический рост Кыргызстана. Сейчас запланированы крупные строительные проекты, и если они будут реализованы, потребность в рабочей силе возрастет. То же касается текстильной отрасли. Растет экономика — растет потребность в иностранных работниках.

— Как складываются отношения пакистанцев с местным населением? Есть ли жалобы?

— Практически нет. Недавно я встречался с заместителем министра внутренних дел и специально задал этот вопрос. Он сказал: «Господин посол, ни одной жалобы от кыргызстанцев на пакистанцев нет».

Все жалобы, если и возникают, то внутри самой пакистанской общины. Да, был инцидент в мае 2024 года между студентами, но позже выяснилось, что пакистанцы к нему отношения не имели. Сейчас они живут мирно. За два месяца моего пребывания в Бишкеке я не слышал ни об одной проблеме между пакистанцами и кыргызами.

— Насколько сложно кыргызстанцам получить визу в Пакистан?

— Мы стараемся оформлять визу за 2–3 часа. У нас простая онлайн-система: заполняете анкету и приезжать не нужно.

Только если есть вопросы или несоответствия в документах, мы приглашаем на интервью. В 95 процентах случаев все проходит без проблем.

Для пакистанцев же получение визы в Кыргызстан занимает минимум пять дней.

— Бывали ли жалобы от предпринимателей, что пакистанцы бросают работу без предупреждения?

— С такими случаями я не сталкивался. Вы говорите, что есть случаи, когда предприниматели удерживают паспорта иностранных работников. Я хочу подчеркнуть: никто не имеет права этого делать, это незаконно.

Если условия труда хорошие, пакистанец не будет уходить с работы. К нам крайне редко обращаются даже с проблемами утери паспорта.

— Каков товарооборот между Пакистаном и Кыргызстаном?

— По пакистанским данным — около $5 миллионов в год. По кыргызским — примерно $15 миллионов. И я снова больше верю кыргызским данным.

Ситуация осложняется тем, что часть товаров формально оформляется как экспорт в Афганистан из-за нулевых пошлин и налогов, а затем через него попадает в страны Центральной Азии. В документах это выглядит иначе, чем в реальности.

Но даже $15 миллионов — это не та цифра, которой можно гордиться.

— Какие товары сегодня экспортируются в Кыргызстан и Пакистан?

— Если идти опять же по кыргызским данным, то из этих $15 миллионов товарооборота $13 миллионов — это экспорт из Пакистана в Кыргызстан. И всего $2 миллиона — это экспорт Кыргызстана в Пакистан.

Из Пакистана в основном идут фрукты, текстильные изделия, фармацевтика, медицинская продукция. Также начали поставляться определенные хирургические наборы.

А из Кыргызстана в основном экспортируется кожа животных.

— После визита президента Садыра Жапарова в Пакистан стороны заявили о цели довести товарооборот до $200 миллионов. Это реально?

— Более 20 лет ни один глава государства Кыргызстана не приезжал в Пакистан. В этом свете визит президента Садыра Жапарова, который состоялся 3–4 декабря прошлого года, был уникальным. Как говорится, лучше поздно, чем никогда, начать сотрудничество. Мы очень рады, что такой визит состоялся. И наши лидеры уже пришли к согласию, что товарооборот в течение двух лет должен превысить $200 миллионов.

Многие могут подумать, что это мечты. Но это реально достижимо, главное, что есть политическая воля и даны конкретные поручения уполномоченным органам.

Я всегда говорю пакистанцам: Кыргызстан — это ворота в Центральную Азию. Поэтому не нужно смотреть только на то, что здесь 7 или 8 миллионов населения и из них 2 миллиона человек работают в России. И сравнивать, например, с городом Лахор, где живет 15 миллионов. Мол, зачем осваивать такой маленький рынок?

Вы не забывайте, что Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза. Поэтому на Кыргызстан нужно смотреть как на ворота не только в Центральную Азию, но и шире. Через него открывается рынок примерно в 200 миллионов человек.

Есть товары, которые есть в Кыргызстане, но которых нет в Пакистане. И наоборот — есть товары, которые есть у нас, но нет здесь. Я даже приведу в пример мед. Он есть и у вас, и у нас. Но потенциал торговли медом огромный. У вас здесь есть семь сортов меда, в Пакистане — пять. Но из этих пяти два сорта такие, которых здесь не существует. А у вас есть четыре сорта, которых нет у нас в Пакистане. Особенно белый горный мед. Любой пакистанец, который хотя бы один раз его попробовал, сразу влюбляется. Он говорит: «Найди мне еще, отправляй».

— А что с логистикой?

— Дорога прямая, это облегчает логистику. Я сам ехал как-то из Исламабада в Бишкек десять дней, с учетом отдыха и погодных условий. Фактически за 6–7 дней можно доехать.

Кроме того, 4 декабря между правительствами был подписан меморандум, по которому все морские порты Пакистана — Карачи, Касым, Гвадар — доступны Кыргызстану. Это выход к Арабскому морю и Индийскому океану.

Этим должны пользоваться бизнесмены. Государства создают правовые, нормативные, легальные условия. А правильно ими воспользоваться — это уже задача частного сектора. Бизнесменам просто нужно доносить информацию.

— Есть ли прямое авиасообщение?

— Да. Еженедельно летает рейс Бишкек — Лахор, раз в две недели — Бишкек — Исламабад. В декабре получено разрешение на открытие рейса Бишкек — Карачи. Это будет очень выгодно для бизнеса.

Карачи — большой город, около 30 миллионов населения. Это будет выгодное сотрудничество. Всего население Пакистана составляет 250 миллионов.

— По данным Википедии, в Пакистане проживают около 6 тысяч этнических кыргызов. Они живут преимущественно в районе Читрала (Broghil Valley) и в Гилгит-Балтистане (Gojal) на севере страны. Достоверные ли это данные?

— Думаю, да. Но точно сказать сложно. Если люди уже не используют кыргызские фамилии, определить их происхождение трудно.

Пакистан — многоэтническая страна. У нас странно, если кто-то живет обособленно. Через пару поколений люди ассимилируются.

При общении с пакистанскими студентами в КР я всегда задаю вопрос: вы выучили кыргызский язык? Они говорят: нет. Русский? Тоже нет. Я спрашиваю: почему? Они отвечают: у нас обучение на английском. Но учеба — это 5–6 часов в день, а остальные 18 часов ты живешь среди людей.

Я говорю им: да, я посол Пакистана, но вы тоже все послы. Люди будут судить о Пакистане по вам. Люди должны общаться. Язык — это не только слова, это культура, литература, образ жизни, другой взгляд на мир.

Есть русская пословица: «Сколько языков ты знаешь, столько жизней ты живешь». И это правда.

— Как вы сами выучили русский язык?

— При поступлении на службу в МИД мы обязаны изучать один иностранный язык, кроме английского. Этот язык у нас не считается иностранным — это наследие британского колониального периода. Английский в Пакистане знают почти все. Я выбрал русский.

Год учился в Москве при МГУ, потом четыре года работал в Таджикистане, затем в Ташкенте, в структуре ШОС. В Бишкеке я бывал 10–15 раз еще до назначения. Мои знакомые часто шутят: «Ты центральноазиатский парень с пакистанским паспортом».

— И напоследок: каков по-вашему туристический потенциал Кыргызстана для пакистанцев?

— Огромный. Даже один Иссык-Куль — это колоссальные возможности. У вас настоящая природа, не искусственная. Горы высокие, но доступные. Полчаса, и ты уже там.

Но здесь важно быть очень аккуратными. Главное — не навредить экологии. Если застроить все резортами, эффект потеряется. Но это уже мнение иностранца, который искренне восхищается вашей страной.









