В Бишкеке открыли обновленный фонтан «Солнечные рыбки»

С участием мэра Айбека Джунушалиева состоялось открытие обновленного фонтана «Солнечные рыбки». Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Перед присутствующими выступил Большой симфонический оркестр. Капитальный ремонт сделан по заказу управления капитального строительства мэрии.

Ремонт фонтана включал полный комплекс демонтажных и восстановительных работ. Поверхность очищена пескоструйной обработкой, демонтированы старая система подачи воды, избыточный слой бетона над мозаикой, старое покрытие территории и освещение.

Особое внимание уделено реставрации декоративных элементов. Воссозданы недостающие детали дна, стен и скульптур фонтана с использованием традиционных методов укладки мрамора, гранита и смальты — в полном соответствии с первоначальным дизайном, созданным более полувека назад. Все элементы восстановлены в аутентичном виде, сохранив исторический облик фонтана.

Проведены работы по гидроизоляции чаши: поверхность очищена, заделаны швы и трещины, нанесен многослойный лак для усиления цвета и придания фонтану первоначального блеска. Полностью обновлено насосное и электрооборудование, обустроены диспетчерская и коммутационный канал, соединяющий ее с фонтаном.

Благоустроена прилегающая территория: уложена новая вибропрессованная брусчатка, подобранная в стиле фонтана, установлены скамейки и урны для сбора отходов. Наружное освещение выполнено с использованием современных светильников на солнечной энергии.
