Происшествия

В Таласе за незаконное обслуживание скважины наложен штраф

В результате проверки, проведенной Таласским региональным управлением Службы по земельному и водному надзору, в Акназаровском айыл окмоту был выявлен ряд нарушений законодательства. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, в ходе проверки установлено, что отсутствуют разрешительные документы на эксплуатацию скважины, обеспечивающей население питьевой водой.

В соответствии со статьей 91 Водного кодекса Кыргызской Республики был предъявлен иск в размере 49 тысяч 817 сомов, который полностью выплачен в государственный бюджет. Кроме того, за несоблюдение соответствующих требований были наложены административные штрафы согласно статье 434 Кодекса КР о нарушениях.

Также были зафиксированы нарушения в водоохранной зоне на правом берегу реки Урмарал. Как известно, согласно договору, заключенному 1 апреля 2016 года, участок площадью 2,5 гектара был передан в аренду сроком на 20 лет для озеленения. Однако в ходе проверки на данной территории были выявлены незаконные постройки — фонтан, склад и три бетонные конструкции, что свидетельствует о нецелевом использовании земли.

За нарушение закона в соответствии со статьей 247 Кодекса КР «О правонарушениях» был наложен штраф в размере 17 тысяч сомов. Также айыл окмоту был оштрафован дополнительно на 13 тысяч сомов за неисполнение предписаний контролирующих органов (статья 434 того же кодекса).

Поскольку прежний владелец зоны отдыха скончался, его нынешнему наследнику Т.Т. было выдано предписание о необходимости сноса незаконных построек и восстановления участка в первоначальном состоянии в течение 30 дней. В случае невыполнения требований будут приняты соответствующие меры в рамках закона.
