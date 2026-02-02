18:58
Общество

В Оше открыли роддом после капремонта

В Ошской межобластной объединенной клинической больнице официально открыли родильный стационар после завершения капитального ремонта.

По данным пресс-центра Минздрава, роддом построен и введен в эксплуатацию в 1968 году. С того времени капитальный ремонт ни разу не проводился, осуществлялись лишь периодические косметические обновления. Капитальный ремонт начали в июне 2025 года.

Он проведен в отделениях реанимации, патологии беременных, совместного пребывания матери и ребенка, реанимации новорожденных, родильном и приемное отделениях, а также операционных залах, центральной стерилизационной и клинико-лабораторном отделении.

В стационаре установлена централизованная кислородная станция, обустроены дополнительные операционные залы и созданы комфортные условия в палатах для пациентов.

Обновлены инженерные системы здания: канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, а также кровля, фасад и другие элементы. Кроме того, организован зал ожидания для родственников и сопровождающих пациентов.

За счет спонсорских средств на общую сумму 3,8 миллиона сомов установлен лифт для удобства беременных.

Всего на капремонт направлено 87 миллионов сомов бюджетных средств, выделенных Министерством здравоохранения и Фондом обязательного медицинского страхования.

Ежегодно в родильном стационаре Ошской межобластной клинической больницы на свет появляется 9-10 тысяч новорожденных, медицинскую помощь получают примерно 20 тысяч беременных.

Медучреждение также служит учебно-методическим центром для акушеров-гинекологов.
