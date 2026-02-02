О работе ТЭЦ Бишкека рассказали в мэрии столицы

Главная теплоэлектроцентраль столицы продолжает работу в штатном режиме, обеспечивая стабильный и бесперебойный отпуск электрической и тепловой энергии потребителям столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По состоянию на 2 февраля средняя электрическая мощность ТЭЦ составляет 455 мегаватт. Суточный отпуск тепловой энергии достигает 9 тысяч 285 гигакалорий, а выработка электрической энергии — 10 тысяч 925 киловатт-часов. Суточный расход топлива при этом составляет 7 тысяч 831 тысячу тонн угля и 368 тысяч нормальных кубических метров.



На ТЭЦ установлено 15 котлоагрегатов, 7 турбоагрегатов с поперечными связями, а также два энергоблока — № 3 и 4.

Сейчас в работе находятся 9 котлоагрегатов, 4 турбоагрегата с поперечными связями и оба энергоблока.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов для надежного обеспечения отпуска электрической и тепловой энергии на ТЭЦ запланирована поставка 1,4 миллиона тонн угля. График поставок топлива рассчитан до полного завершения отопительного сезона.

Остаток угля на складе ТЭЦ по состоянию на 2 февраля составляет 204 тысячи 537 тонн, что позволяет обеспечить устойчивую и бесперебойную работу станции в текущий отопительный период.

ТЭЦ города Бишкека продолжает функционировать в стабильном режиме, принимая все необходимые меры для надежного энергоснабжения населения и предприятий города.