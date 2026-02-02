В Бишкеке 2 февраля переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.

Памятные даты

В Кыргызстане прошел референдум

Референдум по двум вопросам прошел 2 февраля 2003 года. На нем избиратели должны были одобрить либо отклонить поправки в Конституцию, а также решить вопрос о том, позволено ли президенту Аскару Акаеву оставаться в должности до 2005-го. Оба вопроса одобрены большинством голосов.

Вынесенные на референдум поправки в Основной закон предусматривали расширение полномочий главы государства, сокращение полномочий Жогорку Кенеша, преобразование ЖК из двухпалатного парламента в однопалатный, сокращение числа депутатов Жогорку Кенеша со 105 (в обеих палатах) до 75 (в одной палате).

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Фото из интернета. Скульптура «Родина-мать зовет!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде

В планы немецко-фашистского командования, намеченные на лето 1942 года, входило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля 1942-го начался первый этап Сталинградской битвы.

19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению.

Бои шли за каждый квартал, каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз.

31 января 1943-го командующий группировкой немецких войск Фридрих Паулюс сдался в плен. Двести героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие.

При обороне города погибли и ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Всемирный день водно-болотных угодий

Впервые отмечен в 1997 году. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, подписана 2 февраля 1971-го в Иране.

Ее основная цель — сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средства достижения устойчивого развития во всем мире.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный и военный деятель Михаил Фрунзе

Фото из интернета. Михаил Фрунзе

Родился 2 февраля (21 января) 1885 года в Пишпеке. Революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик.

В Кровавое воскресенье, 9 января 1905-го, участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге, был ранен. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это событие привело его в «генералы от революции».

Руководил разгромом Повстанческой армии Махно. В ноябре 1921 года возглавлял чрезвычайное посольство в Анкаре, вел переговоры с Ататюрком.

С января 1925-го — председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам. Под руководством Михаила Фрунзе проводилась военная реформа. Автор ряда военно-теоретических работ.

Умер 31 октября 1925 года. Похоронен 3 ноября на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Имя Михаила Фрунзе носили и носят различные населенные пункты и объекты в странах бывшего СССР, выпущены почтовые марки, установлены памятники.

Его образ как известного военачальника Гражданской войны был очень популярен в советском, а позже — в российском кинематографе.

Родился кинорежиссер Абдрашит Байтемиров

Фото kyrgyzcinema.com. Абдрашит Байтемиров

Родился 2 февраля 1936 года в Токмаке.

Свою творческую деятельность начал на сцене с поста­новки в 1965-м дипломного спектакля «Трактирщица» Карло Гольдони в Рус­ском драмтеатре имени Надежды Крупской.

Молодой режиссер с 1965 по 1969 год смонтировал на студии «Кыргызфильм» 38 номеров киножурнала «Советская Киргизия».

Снял в 1966-1970 годах хроникально-документальные картины «Матвеева стоянка», «Мы — молодой рабочий класс», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Равноправная, суверенная», «Заоблачный пастух» (пер­вый приз I Всесоюзного фестиваля цветных телевизионных фильмов в 1969-м), «Декада», «Близость».

Сдублировал на кыргызский язык 40 художественных лент.

В 1980 году дебютировал как сценарист в мультипликационном фильме «Старик Меке и великан».

Умер 21 декабря 2018-го.

Родился государственный деятель Джумгалбек Аманбаев

Родился 2 февраля 1946-го в селе Чаек Нарынской области. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.

Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, заместитель премьер-министра Кыргызстана (1993-1995).

Народный депутат СССР. Депутат Верховного Совета Киргизской ССР четырех созывов, в 1989-1994 годах — депутат Верховного Совета КиргССР/КР.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», заслуженный зоотехник Кыргызстана.

Умер 11 февраля 2005-го.

Родилась актриса Айтурган Темирова

Фото Владислава Ногая. Айтурган Темирова на праздновании 50-летия творческой деятельности, Бишкек, март 2021 года

Родилась 2 февраля 1958 года во Фрунзе. Народная артистка Кыргызской Республики.

В 14 лет дебютировала в фильме «Алые маки Иссык-Куля» режиссера Болота Шамшиева. В 1972-м на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси удостоена награды за лучший дебют.

Известна своими ролями в картинах «Снайперы», «Белый пароход», «Ранние журавли», «Волчья яма» и других.

31 августа 2021 года президент Садыр Жапаров наградил народную артистку КР орденом «Манас» III степени.

