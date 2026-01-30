15:12
Общество

В Бишкеке задержали 19-летнюю подозреваемую в серии краж в торговых центрах

Сотрудники милиции задержали девушку, подозреваемую в совершении серии краж в торговых центрах столицы. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

По данным милиции, 28 января в отдел обратилась гражданка Б.Э. с заявлением о том, что 14 января около 13.20 неизвестная девушка похитила из бутика в одном из ТЦ золотое кольцо стоимостью 14 тысяч сомов и скрылась.

Следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемую — А.Ж., 2007 года рождения. Девушка водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проверяется ее возможная причастность еще к трем аналогичным эпизодам краж. Расследование продолжается.
