Насилие и суицид. В МВД рассказали, с чем сталкиваются дети мигрантов

«Дети кыргызстанцев, уехавших на заработки, остаются в стране без должного внимания и сталкиваются с множеством проблем», — заявил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев на совместном заседании депутатских групп «Элдик» и «Ала-Тоо».

Он отметил, что проблема с оставленными детьми мигрантов стоит очень остро.

«Есть факты, когда дети скучают по родителям и сбегают из дома. Есть факты, когда сталкиваются с насилием. Есть факты самоубийства. Не все оставляют детей с близкими, кто-то оставляет чужим людям, дальним родственникам. Из-за того, что детям не дают должного воспитания, они сбегают из дома и бродяжничают», — сказал замминистра.

Он заметил, что МВД совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции, а также с местными органами власти проводит работу в данном направлении.

Нурбек Абдиев также выразил мнение, что мигранты, уезжая на заработки, должны забирать с собой детей, чтобы самим следить за ними и воспитывать.