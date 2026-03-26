В январе 2026 года в Кыргызстане скончалось 128 младенцев

В январе 2026 года в Кыргызстане скончалось 128 детей в возрасте до года. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

По его данным, в январе 2025-м умерших детей этой возрастной категории было 143.

Основными причинами младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном (послеродовом) периоде. От них в январе 2026-го умерло 80 детей, или 63 процента в общем числе случаев смерти среди детей в возрасте до одного года.

От врожденных пороков развития скончалось 24 младенца (19 процентов), от болезней органов дыхания — 13 детей (10 процентов), от болезней нервной системы — 4. Один ребенок умер от внешних причин смерти и еще один — от инфекционной болезни. Причины смерти еще пятерых детей не уточняются.

Отметим, что по итогам 2025 года в Кыргызстане снизилась младенческая смертность, но выросла материнская.

Минздрав готовит реформу перинатальной службы до 2030 года. В числе ключевых приоритетов развития в том числе: