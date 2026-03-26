15:23
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Общество

В январе 2026 года в Кыргызстане скончалось 128 младенцев

В январе 2026 года в Кыргызстане скончалось 128 детей в возрасте до года. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

По его данным, в январе 2025-м умерших детей этой возрастной категории было 143.

Основными причинами младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном (послеродовом) периоде. От них в январе 2026-го умерло 80 детей, или 63 процента в общем числе случаев смерти среди детей в возрасте до одного года.

Читайте по теме
В Кыргызстане снизилась младенческая смертность, но выросла материнская

От врожденных пороков развития скончалось 24 младенца (19 процентов), от болезней органов дыхания — 13 детей (10 процентов), от болезней нервной системы — 4. Один ребенок умер от внешних причин смерти и еще один — от инфекционной болезни. Причины смерти еще пятерых детей не уточняются.

Отметим, что по итогам 2025 года в Кыргызстане снизилась младенческая смертность, но выросла материнская.

Минздрав готовит реформу перинатальной службы до 2030 года. В числе ключевых приоритетов развития в том числе:

  • совершенствование системы мониторинга беременных и маршрутизации пациенток;
  • пересмотр стандартов антенатального наблюдения с акцентом на качество медицинской помощи;
  • внедрение современных технологий пренатального скрининга;
  • создание генетической лаборатории;
  • развитие работы по планированию семьи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367576/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Число детей, не посещающих школу, растет седьмой год подряд — ЮНЕСКО
С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
В 2025 году в Кыргызстане участились случаи туберкулеза среди школьников
В Кыргызстане внедряются новые методы диагностики туберкулеза у детей
Врачи провели выездной медосмотр в реабилитационном центре «Үмүт — Надежда»
Детей разрешат вывозить без согласия второго родителя — законопроект
Ежегодно умирают почти 5 миллионов детей до пяти лет — ООН
Депутат просит облегчить процедуру присвоения инвалидности детям
Уровень цифровой ненависти среди подростков изучили в Кыргызстане
Облегчить выезд несовершеннолетних детей из Кыргызстана предлагает депутат
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
Хотите двойной бонус: 200&nbsp;ГБ + 200&nbsp;сомов? Переходите на&nbsp;O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
26 марта, четверг
15:14
В Баткене строят эстакаду Мин-Орук — Самаркандек в объезд таджикских сел В Баткене строят эстакаду Мин-Орук — Самаркандек в объе...
15:08
В январе 2026 года в Кыргызстане скончалось 128 младенцев
15:00
Налоговые долги будут списывать автоматически со счетов граждан
14:59
Без аттракционов, но с фонтанами: как изменится парк имени Ататюрка к лету
14:54
В Сокулуке вернули государству здание больницы за 5,8 миллиона сомов