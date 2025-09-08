17:55
Происшествия

В роддоме Чуйской области скончались роженица и новорожденный

В родильном доме Жайылского района 1 сентября 2025 года скончались женщина, 1987 года рождения, и ее новорожденный ребенок. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, факт зарегистрирован в Жайылском РОВД, следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия.

Девятые роды в 36 лет. Что влияет на материнскую смертность в Кыргызстане

«В настоящее время сотрудники милиции изъяли медицинскую карту пациентки и амбулаторную книжку. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинская и другие экспертизы. Сотрудники допрошены, проводится расследование. По итогам проверки будет дана юридическая оценка и принято решение в рамках закона», — отметили в ГУВД Чуйской области.

Координатор здравоохранения области добавил, что работает комиссия Минздрава. Отмечается, что у женщины это была четвертая беременность, роды – третьи.

Ранее сообщалось, что 5 сентября в родильном доме Иссык-Кульской районной больницы скончалась роженица 1991 года рождения.
