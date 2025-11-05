17:12
Общество

Младенческая смертность в Кыргызстане остается на высоком уровне

В Кыргызстане показатели младенческой смертности, несмотря на некоторое снижение, по-прежнему остаются на высоком уровне. Об этом говорится в материалах Центра электронного здравоохранения.

Согласно обзору, в 2024-м от различных заболеваний, отравлений и травм умерло 1 тысяча 836 младенцев до одного года, или 13,1 ребенка на 1 тысячу родившихся живыми. В 2023-м, для сравнения, умерло 2 тысячи 40 младенцев.

В структуре причин младенческой смертности в целом по республике первое место занимают заболевания и состояния, возникающие в перинатальном периоде (69,8 процента). На втором месте — врожденные аномалии (17,2 процента), на третьем — болезни органов дыхания (8,3 процента).

из обзора ЦЭЗ
Фото из обзора ЦЭЗ. Данные НСК
Показатель детской смертности (до пяти лет) за прошлый год составил 15,9 на 1 тысячу родившихся живыми, снизившись на 3,6 процента, в отличие от 2023-го.

Основное место в причинах детской смертности также занимают заболевания и состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии и болезни органов дыхания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349783/
просмотров: 269
