12:35
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Общество

От супергероев Marvel до турецких драм: что смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Главный герой сериала «Чудо-человек»

Последняя неделя января (26 января — 1 февраля) завершается большим числом сериальных новинок. В ближайшие семь дней нас ждут премьеры в киновселенной Marvel, возвращение аристократичных Бриджертонов, суровые британские триллеры и долгожданные продолжения популярных хитов.

1
«Чудо-человек», фантастика, премьера (27 января) 

Действие разворачивается в культовой киновселенной Marvel. В центре событий оказывается Саймон Уильямс, также известный как Чудо-человек. Он является сыном богатого промышленника, компания которого переживает трудные времена из-за конкуренции со стороны Тони Старка и его фирмы Stark Industries. В результате Уильямс принимает предложение от злодея барона Земо, которое наделяет его суперспособностями, включая сверхсилу и стойкость. Чудо-человек присоединился к их рядам Мстителей...

2
«Исчезнувший», триллер, премьера (1 февраля) 

Элис (Кейли Куоко) и Том (Сэм Клафлин) отправляются в романтическую поездку по Франции, но идеальный отпуск превращается в кошмар. Когда Том бесследно исчезает из поезда, следующего на юг страны, Элис пускается на его поиски. Вскоре она оказывается втянута в опасный заговор и узнает правду о мужчине, которого считала близким. Режиссером всех четырех эпизодов выступил Барнеби Томпсон, который работал над сценарием своего сына Престона Томпсона. Этот семейный творческий дуэт ранее успешно сотрудничал над криминальной комедией «Попадос». В новом проекте они решили полностью отойти от юмора в пользу мрачной атмосферы триллера.

3
«Под солончаком», триллер, премьера (30 января) 

Бывший детектив Джеки Эллис (Келли Райлли) работает учителем в прибрежном уэльском городке. Спокойная жизнь рушится, когда она находит тело своего ученика в опасных солончаках. Трагедия заставляет Джеки вернуться к нераскрытому делу об исчезновении ее племянницы Нессы (Амара Атвал), пока на город надвигается разрушительный шторм века. Съемки сериала проходили в очень живописных, но крайне суровых локациях Северного Уэльса, включая остров Англси.

4
«Школьные духи», фэнтези, третий сезон (26 января) 

Сериал снят по мотивам одноименного произведения Нейта и Меган Тринруд и Марии Нгуен. В центре событий оказывается девочка-подросток по имени Мэдди Нирс, застрявшая в загробной жизни. Она собирается расследовать свою загадочную смерть вместе с другими школьниками, которые тоже оказались в подвешенном состоянии. Мэдди погружается в расследование преступлений, одновременно пытаясь адаптироваться к старшей школе в загробной жизни. Но чем ближе она приближается к раскрытию правды, тем больше секретов обнаруживает.

5
«Бриджертоны», мелодрама, четвертый сезон (29 января) 

 

Многосерийное костюмное шоу, снятое в жанре исторической драмы. В основу сюжета лег одноименный литературный первоисточник. Действие разворачивается в британской столице в не очень далеком прошлом. Главные герои — восемь сестер и братьев из семьи Бриджертон. Каждый из них пытается построить успешную жизнь в высшем обществе, сталкивается со своими первыми трудностями и решает первые по-настоящему взрослые проблемы. И, конечно, Бриджертоны встречают первую любовь, которая далеко не всегда оборачивается счастьем.

6
«Подземелье», драма, премьера (26 января) 

Хайдар Али (Дениз Джан Акташ) мстит за свою семью и попадает в тюрьму к опасному картелю. Спустя три года он узнает, что его любимая Джейлан (Деврим Озкан) замужем за его другом (Ураз Кайгыларолу). Теперь герой выбирает между верностью и настоящей любовью в мире турецкого криминала. Сценарий подготовили легендарные авторы Раджи Шашмаз и Бахадир Озденер, создавшие культовую «Долина Волков». К ним присоединился Сонер Ялчин, известный по работе над «Пересечением». Этот мощный триумвират гарантирует зрителям закрученный сюжет и напряженный экшен.

7
«Дети перемен», драма, второй сезон (29 февраля)  

В центре сюжета криминальной драмы, наполненной иронией и черным юмором, — трое братьев от разных отцов. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе — 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

8
«Терапия», комедия, третий сезон (28 января) 

В центре событий весьма своеобразный психотерапевт. Главный герой поддался влиянию собственного горя и начал вести себя неподобающе специалисту. Нарушая профессиональную этику, он стал указывать клиентам, как им нужно вести себя в той или иной ситуации, а также что он лично думает по этому поводу. Конечно, некоторые пациенты были не готовы к такому подходу, но нашлись и те, чья реакция удивила даже психотерапевта.

9
«Восхождение «49ers», документальный, премьера (1 февраля) 

Билл Уолш принимает команду-аутсайдера, сделав ее пятикратным чемпионом Супербоула. Через редкие архивы и интервью игроков Джо Монтаны и Стива Янга проект исследует эпоху доминирования клуба. Рассказчиком выступает Том Брэди.

Какие новые и продолжения старых сериалов вышли на этой неделе (19 — 25 января), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358356/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
На производство национального сериала «Кара кыргыз» потратили 35 миллионов сомов
Главные сериалы следующей недели: от майора Грома до триллера с Софи Тернер
Спин-офф «Игры престолов» и шпионы в Москве: что смотреть на следующей неделе
Возвращение «Ночного администратора» и новые триллеры: сериалы следующей недели
«Өрт кечкен сөйкө». В Бишкеке прошла премьера военного сериала
Что посмотреть на праздниках: девять сериалов начала 2026 года
В Бишкеке состоится премьера первого военно-исторического телесериала
Взломанный разум, мафия и ведьмы: главные новинки сериалов следующей недели
В Москве открыли памятник создателям сериала «Семнадцать мгновений весны»
Amazon выпустил трейлер фильма «Мелания» о жене Дональда Трампа
Популярные новости
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на&nbsp;неопределенный период Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Симптом Сыймыка Жапыкеева: дерзость или серость? Симптом Сыймыка Жапыкеева: дерзость или серость?
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
24 января, суббота
12:20
В городе Ош мужчина жестоко избил жену и ударил ножом. Она в реанимации В городе Ош мужчина жестоко избил жену и ударил ножом....
12:16
Минстрой выявил незаконный объект в Бишкеке
12:00
От супергероев Marvel до турецких драм: что смотреть на следующей неделе
11:55
Власти вводят внешнее управление на стройках «Доолот Курулуш»
11:39
Максимум обновлен. Цена золота впервые превысила $4 тысячи 800 за унцию