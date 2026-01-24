От супергероев Marvel до турецких драм: что смотреть на следующей неделе

Последняя неделя января (26 января — 1 февраля) завершается большим числом сериальных новинок. В ближайшие семь дней нас ждут премьеры в киновселенной Marvel, возвращение аристократичных Бриджертонов, суровые британские триллеры и долгожданные продолжения популярных хитов.

1 «Чудо-человек», фантастика, премьера (27 января) «Чудо-человек», фантастика, премьера (27 января)

Действие разворачивается в культовой киновселенной Marvel. В центре событий оказывается Саймон Уильямс, также известный как Чудо-человек. Он является сыном богатого промышленника, компания которого переживает трудные времена из-за конкуренции со стороны Тони Старка и его фирмы Stark Industries. В результате Уильямс принимает предложение от злодея барона Земо, которое наделяет его суперспособностями, включая сверхсилу и стойкость. Чудо-человек присоединился к их рядам Мстителей...

2 «Исчезнувший», триллер, премьера (1 февраля) «Исчезнувший», триллер, премьера (1 февраля)

Элис (Кейли Куоко) и Том (Сэм Клафлин) отправляются в романтическую поездку по Франции, но идеальный отпуск превращается в кошмар. Когда Том бесследно исчезает из поезда, следующего на юг страны, Элис пускается на его поиски. Вскоре она оказывается втянута в опасный заговор и узнает правду о мужчине, которого считала близким. Режиссером всех четырех эпизодов выступил Барнеби Томпсон, который работал над сценарием своего сына Престона Томпсона. Этот семейный творческий дуэт ранее успешно сотрудничал над криминальной комедией «Попадос». В новом проекте они решили полностью отойти от юмора в пользу мрачной атмосферы триллера.

3 «Под солончаком», триллер, премьера (30 января) «Под солончаком», триллер, премьера (30 января)

Бывший детектив Джеки Эллис (Келли Райлли) работает учителем в прибрежном уэльском городке. Спокойная жизнь рушится, когда она находит тело своего ученика в опасных солончаках. Трагедия заставляет Джеки вернуться к нераскрытому делу об исчезновении ее племянницы Нессы (Амара Атвал), пока на город надвигается разрушительный шторм века. Съемки сериала проходили в очень живописных, но крайне суровых локациях Северного Уэльса, включая остров Англси.

4 «Школьные духи», фэнтези, третий сезон (26 января) «Школьные духи», фэнтези, третий сезон (26 января)

Сериал снят по мотивам одноименного произведения Нейта и Меган Тринруд и Марии Нгуен. В центре событий оказывается девочка-подросток по имени Мэдди Нирс, застрявшая в загробной жизни. Она собирается расследовать свою загадочную смерть вместе с другими школьниками, которые тоже оказались в подвешенном состоянии. Мэдди погружается в расследование преступлений, одновременно пытаясь адаптироваться к старшей школе в загробной жизни. Но чем ближе она приближается к раскрытию правды, тем больше секретов обнаруживает.

5 «Бриджертоны», мелодрама, четвертый сезон (29 января) «Бриджертоны», мелодрама, четвертый сезон (29 января)

Многосерийное костюмное шоу, снятое в жанре исторической драмы. В основу сюжета лег одноименный литературный первоисточник. Действие разворачивается в британской столице в не очень далеком прошлом. Главные герои — восемь сестер и братьев из семьи Бриджертон. Каждый из них пытается построить успешную жизнь в высшем обществе, сталкивается со своими первыми трудностями и решает первые по-настоящему взрослые проблемы. И, конечно, Бриджертоны встречают первую любовь, которая далеко не всегда оборачивается счастьем.

6 «Подземелье», драма, премьера (26 января) «Подземелье», драма, премьера (26 января)

Хайдар Али (Дениз Джан Акташ) мстит за свою семью и попадает в тюрьму к опасному картелю. Спустя три года он узнает, что его любимая Джейлан (Деврим Озкан) замужем за его другом (Ураз Кайгыларолу). Теперь герой выбирает между верностью и настоящей любовью в мире турецкого криминала. Сценарий подготовили легендарные авторы Раджи Шашмаз и Бахадир Озденер, создавшие культовую «Долина Волков». К ним присоединился Сонер Ялчин, известный по работе над «Пересечением». Этот мощный триумвират гарантирует зрителям закрученный сюжет и напряженный экшен.

7 «Дети перемен», драма, второй сезон (29 февраля) «Дети перемен», драма, второй сезон (29 февраля)

В центре сюжета криминальной драмы, наполненной иронией и черным юмором, — трое братьев от разных отцов. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе — 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

8 «Терапия», комедия, третий сезон (28 января) «Терапия», комедия, третий сезон (28 января)

В центре событий весьма своеобразный психотерапевт. Главный герой поддался влиянию собственного горя и начал вести себя неподобающе специалисту. Нарушая профессиональную этику, он стал указывать клиентам, как им нужно вести себя в той или иной ситуации, а также что он лично думает по этому поводу. Конечно, некоторые пациенты были не готовы к такому подходу, но нашлись и те, чья реакция удивила даже психотерапевта.

9 «Восхождение «49ers», документальный, премьера (1 февраля) «Восхождение «49ers», документальный, премьера (1 февраля)

Билл Уолш принимает команду-аутсайдера, сделав ее пятикратным чемпионом Супербоула. Через редкие архивы и интервью игроков Джо Монтаны и Стива Янга проект исследует эпоху доминирования клуба. Рассказчиком выступает Том Брэди.

Какие новые и продолжения старых сериалов вышли на этой неделе (19 — 25 января), можно посмотреть здесь.