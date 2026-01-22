Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую драму, ужастики и мультфильм об очаровательном пушистом существе.

1 «Кош» (драма) «Кош» (драма)

Это история о том, что между «Прощай!» и «Добро пожаловать!» тонкая грань. И важно сделать верный шаг. Сможет ли Азирет построить дом своей мечты, начав с копания чужих могил? И какова цена успеха в мире, где все решают деньги?

2 «Казнить нельзя помиловать» (фантастика) (фантастика)

Ближайшее будущее, Лос-Анджелес. Детектив полиции Крис Рейвен задержан по обвинению в убийстве своей жены. В течение 90 минут Крис должен доказать свою невиновность продвинутому искусственному интеллекту, который выступает в роли судьи и палача.



3 «Возвращение в Сайлент-Хилл» (ужасы)

Джеймс Сандерленд тяжело переживает разлуку со своей возлюбленной и получает таинственное письмо, которое приводит его в город Сайлент-Хилл. Джеймс надеется найти ее там, однако город сильно изменился под влиянием некой зловещей силы.

4 «Верни меня из мертвых» (ужасы)

После смерти отца Миа приезжает в его дом, в котором вскоре начинает твориться нечто необъяснимое. После того как она открывает урну с прахом, чтобы положить туда обручальное кольцо, сверхъестественные явления усиливаются. В поисках помощи она обращается к опытному медиуму.

5 «Крипер» (ужасы)

Лиз получает приглашение от своего бойфренда Малкольма отметить годовщину отношений в его фамильном лесном доме. По приезду девушке сразу не нравится место, а когда Малкольм настаивает, чтобы она попробовала шоколадный торт, сделанный для них горничной, Лиз начинают одолевать странные видения.

6 «Флибубу» (мультфильм)

После встречи с Флибубу, пушистым существом из другого измерения, юный Томас отправляется в фантастический мир, где осуществляются заветные мечты. Однако правила этого мира не так просты, а у каждого желания есть своя цена и свои последствия.