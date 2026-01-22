20:59
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую драму, ужастики и мультфильм об очаровательном пушистом существе.

1
«Кош» (драма)

Это история о том, что между «Прощай!» и «Добро пожаловать!» тонкая грань. И важно сделать верный шаг. Сможет ли Азирет построить дом своей мечты, начав с копания чужих могил? И какова цена успеха в мире, где все решают деньги?

2
«Казнить нельзя помиловать» (фантастика)

Ближайшее будущее, Лос-Анджелес. Детектив полиции Крис Рейвен задержан по обвинению в убийстве своей жены. В течение 90 минут Крис должен доказать свою невиновность продвинутому искусственному интеллекту, который выступает в роли судьи и палача.

3
«Возвращение в Сайлент-Хилл» (ужасы)

Джеймс Сандерленд тяжело переживает разлуку со своей возлюбленной и получает таинственное письмо, которое приводит его в город Сайлент-Хилл. Джеймс надеется найти ее там, однако город сильно изменился под влиянием некой зловещей силы.

4
«Верни меня из мертвых» (ужасы)

После смерти отца Миа приезжает в его дом, в котором вскоре начинает твориться нечто необъяснимое. После того как она открывает урну с прахом, чтобы положить туда обручальное кольцо, сверхъестественные явления усиливаются. В поисках помощи она обращается к опытному медиуму.

5
«Крипер» (ужасы)

Лиз получает приглашение от своего бойфренда Малкольма отметить годовщину отношений в его фамильном лесном доме. По приезду девушке сразу не нравится место, а когда Малкольм настаивает, чтобы она попробовала шоколадный торт, сделанный для них горничной, Лиз начинают одолевать странные видения.

6
«Флибубу» (мультфильм)

После встречи с Флибубу, пушистым существом из другого измерения, юный Томас отправляется в фантастический мир, где осуществляются заветные мечты. Однако правила этого мира не так просты, а у каждого желания есть своя цена и свои последствия.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358803/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Кош»
В КР намерены снять полнометражный фильм «Сынган кылыч» («Сломанный меч»)
В Кыргызстане повысятся требования к производству отечественных фильмов
КР входит в топ-5 стран по производству отечественных фильмов на душу населения
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки и кинопоказы
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Завтра в Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Кыял»
Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, вечер романсов и классика при свечах
Том Круз попробовал себя в роли оператора. Снял сцену в новых «Звездных войнах»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бизнес
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
22 января, четверг
20:45
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 22 января. Столица на третьем месте Загрязнение воздуха в Бишкеке на 22 января. Столица на ...
20:42
Женская сборная КР по волейболу впервые в истории сыграет в Кубке наций Азии
20:20
Смерть младенца в Узгенском районе: милиция назначила экспертизу
20:05
В Кыргызстане нет веерных отключений электроэнергии — Минэнерго
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке