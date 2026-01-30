В Бишкеке 30 января переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +2 градуса.

У кого намечается той

Александр Федоров

Родился 30 января 1949 года. Заслуженный деятель культуры КР, член Союза кинематографистов КР, фотохудожник.

Мелис Мураталиев Родился 30 января 1977 года. Председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте КР.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Акылбек Абдыкалыков

Фото из интернета. Акылбек Абдыкалыков

Родился 30 января 1948 года в селе Шалта Чуйской области. Народный артист КР, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Работал в Гостелерадио Киргизской ССР режиссером.

Был актером в Ошском областном кыргызском театре драмы имени Султана Ибраимова, затем в Кыргызском академическом театре драмы, Иссык-Кульском драмтеатре в Караколе. В 1994-м назначен на должность художественного руководителя и директора Кыргызского национального академического театра имени Токтоболота Абдумомунова, в 1996 году — Чуйского областного театра имени Шаршена Термечикова.

Снялся в таких фильмах, как «Курманджан датка», «Где твой дом, улитка?», «Сошлись дороги», «Я — Тянь-Шань», «Ночная авария».

Родился профессор Ишенбай Молдоташев

Родился 30 января 1953 года в селе Кайырма-Арык Иссык-Кульской области. Доктор медицинских наук, профессор, лауреат Госпремии КР в области науки и техники, заслуженный врач Кыргызской Республики.

Специалист в области кардиологии.

Награжден золотой медалью академика Мирсаида Миррахимова «за вклад в развитие медицины и здравоохранения Кыргызстана».

Опубликовано более 210 научных работ, в том числе 3 изобретения. Под руководством профессора защищены десять кандидатских диссертаций.

Избирался депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша.

Погиб Герой Советского Союза Василий Кайкин

Фото из интернета. Василий Кайкин

Родился в 1910 году в селе Тюп. Старший сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны.

Отличился во время форсирования Одера. 30 января 1945-го прикрывал отход своих товарищей в районе железнодорожной станции «Альткессель». Израсходовав боеприпасы, Василий Кайкин подорвал себя и окруживших его немецких солдат гранатой. Похоронен в польском Жагане.

В честь героя установлен памятник и названы улица, школа, Парк культуры и отдыха в селе Тюп.

Умер оперный певец Артык Мырзабаев

Фото из интернета. Артык Мырзабаев

Родился 11 мая 1930 года в селе Кызыл-Аскер Киргизской АССР. Народный артист СССР (1967).

После окончания второго курса Фрунзенского музыкально-хореографического училища имени Мураталы Куренкеева начал свою творческую деятельность в качестве артиста хора Кыргызской государственной филармонии.

В 1954-м приглашен в Кыргызский государственный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Здесь Артык Мырзабаев успешно дебютировал в партии Семетея в национальной опере «Ай-Чурек».

Исполнил все ведущие партии баритонового репертуара в операх русских и зарубежных классиков, поставленных на сцене Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Также создал яркие и запоминающиеся образы в спектаклях кыргызской оперной классики.

Занимался педагогической деятельностью в студии Кыргызского театра оперы и балета.

Умер 30 января 2005 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.