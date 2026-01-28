У мэрии Бишкека построят новое административное здание с подземной парковкой

В Бишкеке на месте закрытой парковки возле здания мэрии планируется строительство нового административного здания с двухуровневой подземной парковкой. Об этом сообщил начальник УКС Эрмек Арымбаев на заседании комиссии БГК по муниципальной собственности.

По его словам, сейчас ведутся планирование, подготовка и параллельное проектирование объекта.

Депутаты раскритиковали закрытие парковки до утверждения проекта и предложили временно открыть ее для посетителей и сотрудников, поскольку рядом негде оставить машины.