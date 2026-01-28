17:46
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Общество

У мэрии Бишкека построят новое административное здание с подземной парковкой

Фото из интернета

В Бишкеке на месте закрытой парковки возле здания мэрии планируется строительство нового административного здания с двухуровневой подземной парковкой. Об этом сообщил начальник УКС Эрмек Арымбаев на заседании комиссии БГК по муниципальной собственности.

По его словам, сейчас ведутся планирование, подготовка и параллельное проектирование объекта.

Депутаты раскритиковали закрытие парковки до утверждения проекта и предложили временно открыть ее для посетителей и сотрудников, поскольку рядом негде оставить машины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359643/
просмотров: 465
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке под снос попадают около 400 объектов вдоль улицы Профсоюзной
Мэрия не разрешает устанавливать объекты облегченного типа в центре Бишкека
Мэр Бишкека проехал по городу: обращения жителей, соцобъекты и улицы
Берега без кафе: в Бишкеке сносят постройки в водоохранных зонах
Здание кинотеатра «Чатыр-Куль» передадут в муниципальную собственность Бишкека
В мэрии Бишкека новые назначения. Сменились главы муниципальных предприятий
В Бишкеке альтернативную дорогу к аэропорту продлят до улицы Профсоюзной
Мэр Бишкека проверил готовность ТЭЦ к работе в условиях морозов
Бишкек очищают от снега: коммунальные службы переведены на круглосуточный режим
Городские власти прокомментировали видео с переполненной автобусной остановкой
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
28 января, среда
17:30
Заводы рядом с домами? Новый законопроект допускает принудительный снос Заводы рядом с домами? Новый законопроект допускает при...
17:20
Казахстан обратился к США за разрешением выкупить доли «Лукойла»
17:06
Медиаплатформа обратилась в Верховный суд по делу Махабат Тажибек кызы
17:01
У мэрии Бишкека построят новое административное здание с подземной парковкой
16:44
В Бишкеке под снос попадают около 400 объектов вдоль улицы Профсоюзной