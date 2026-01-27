Мэр Нарына потребовал срочно внедрить GPS и обеспечить контроль транспорта

В Нарыне обсудили меры по ускоренной цифровизации работы общественного транспорта. На совещании с участием мэра Жайнака Немат уулу, руководства муниципального транспортного предприятия и профильных служб рассматривались задачи по улучшению качества перевозок и обеспечению онлайн-мониторинга движения автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Градоначальник поручил ускорить закупку и установку GPS-трекеров для всех муниципальных автобусов. По его словам, это позволит обеспечить непрерывный контроль за движением транспорта и оперативно устранять выявленные нарушения.

Муниципалитет также намерен проводить хронометраж маршрутов, чтобы фиксировать фактические интервалы движения и информировать население о графике. Кроме того, поставлена задача усилить разъяснительную работу о правилах и порядке функционирования городского общественного транспорта.

В мэрии отметили, что цифровизация позволит повысить прозрачность перевозок и снизить количество жалоб пассажиров.