Афиша Бишкека на неделю: кинопоказы, спектакли и классика при свечах

29 января. Спектакль «Попытка поговорить»

Перформанс исследует темы любви, бытового и эмоционального насилия и подчеркивает важность диалога между людьми. Спектакль идет без слов: история передается исключительно через движения.

Чуйский областной театр драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова, 19.00.

27-30 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

16 января — 1 февраля. Выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»

Экспозиция исследует устройство эмоционального опыта человека через цвет, форму и пространственную композицию. Четыре цветовые среды и десятки эмоциональных состояний — от радости и доверия до страха, тревоги и решительности — выстраиваются в цельный маршрут внутреннего проживания.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 января — 25 февраля. Выставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»

Экспозиция состоит из музейных фондов живописи и графики при участии приглашенных художников. Выставка рассказывает о том, как пейзаж представлен в работах художников из коллекции музея с 1940 года до периода независимости. Помимо живописи и графики, представлены фото- и видеоработы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 января. Стендап-концерт Мадияра Нурманбетова

Мадияр Нурманбетов — алматинский комик, отличный импровизатор. Непредсказуемый и остроумный концерт, где шутки рождаются прямо на сцене, а зрители становятся частью шоу.

Munchen pub, 19.30.

29 января. Кинопремьеры

«Бейиш 2: Апама кат» (драма). Фильм продолжает драматическую и трогательную историю, начатую в первой части, углубляя и расширяя ее смысловое содержание. В центре повествования по-прежнему остаются материнская любовь, духовные ценности и человеческая благодарность, которые проходят через судьбы героев красной нитью.

«Чарли: чудо-пес» (мультфильм). Девятилетний Дэнни и его пес Чарли, получивший суперспособности после похищения инопланетянами, пытаются помешать соседскому коту Падди осуществить злодейский план по захвату мира.



«Гренландия 2: Миграция» (боевик). Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее, то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое убежище.

«Заклятие: обряд реинкарнации» (ужасы). Сложные отношения матери и дочери подвергаются ужасающему испытанию, когда умирает глава семьи. Мать нанимает таинственного специалиста, чтобы тот вернул ее мужа с того света. Когда обряд реинкарнации выходит из-под контроля, обеим женщинам приходится противостоять пришествию нечисти.

«На помощь!» (ужасы). Двое коллег оказываются на необитаемом острове, став единственными выжившими после авиакатастрофы. На острове им приходится забыть о прошлых обидах и работать сообща, чтобы выжить, но в конечном счете им предстоит сразиться с самими собой, чтобы остаться в живых.

29, 30 января. Детские шоу

Детей ждут развлекательные программы: в четверг — «Мир троллей», в пятницу — «Путешествие по Котополису».



Ресторан «Барашек», 19.00.

30 января. Клуб любителей кино

Пройдет показ фильма Сергея Соловьева «Сто дней после детства» (1975).

ololoErkindik, 20.30.

30 января. Фарс-комедия «Мамуля»

Прожив некоторое время в гражданском браке, Женя соглашается жениться на Нине, ведь она давно мечтает стать его законной женой. Но жених ставит условие: сначала он должен познакомиться с тещей. Просьба жениха приводит Нину в замешательство, потому что ее мать находится в местах не столь отдаленных. Но Нина находит выход из ситуации.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

30 января. Концерт «Классика при свечах»

Волшебная игра струнного квартета, квартета саксофонов, рояля и солистов оперы никого не оставит равнодушным. В программе прозвучат всемирно известные классические и новогодние композиции.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.