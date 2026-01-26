В Бишкеке 26 января без осадков. Температура воздуха днем ожидается +2 градуса.
У кого намечается той
Канат Сагынбаев
Родился 26 января 1980 года. Министр труда, социального обеспечения и миграции КР.
Талант Джанагулов
Родился 26 января 1989 года. Дзюдоист, участник Олимпиады-2008.
Памятные даты
Установлены дипотношения между Кыргызстаном и Японией
Дипломатические отношения между двумя странами установлены 26 января 1992 года.
Посольство Японии в Кыргызстане открыто в январе 2003-го. Работу по сотрудничеству между государствами с 1996 года проводило посольство Японии в Казахстане, а до этого — посольство Японии в Москве.
Произошла авария на ТЭЦ Бишкека
26 января 2018 года на теплоцентрали произошла авария. Пять дней, когда столбик термометра опускался до −27-30 градусов, отопление в дома подавали по минимуму, чтобы не разморозить всю систему.
По аварии и модернизации возбудили уголовные дела.
Международный день таможенника
26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994-м получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация (ВТАО). На ней представлены главы своих таможенных служб 17 стран Европы.
Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день выбрали в качестве ежегодного праздника.
ВТАО объединяет 182 государства, которые управляют более чем 98 процентами всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.
Отметим, что в Кыргызстане свой профессиональный праздник таможенники отмечают ежегодно 31 декабря.
Люди, которые меняли мир
Умерла скульптор Ольга Мануйлова
Родилась 17 (30) октября 1893 года в Нижнем Новгороде. Мастер монументально-декоративной скульптуры, народный художник Киргизской ССР.
Ольга Мануйлова за 70 творческих лет создала более 600 произведений пластики. Большинство работ хранится в ее доме, двери которого уже много лет открыты для посетителей.
Декоративные лепнины автора украшают фронтоны и фасады многих строений: барельефы на здании Конституционного суда, скульптурная композиция для Театра оперы и балета.
В Кыргызстан Ольга Мануйлова попала в 1939-м. Тогда по заданию правительства ее вызвали из Москвы и предложили создать памятник акыну Токтогулу Сатылганову. Со временем проект заморозили, но семья Мануйловых, несмотря на безденежье, осталась в стране навсегда.
Умерла в 1984 году.
