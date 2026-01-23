Тревожная кнопка, сигнализация. Защиту школ Бишкека от пожаров обсудили в БГК

Во всех 119 школах и 124 детских садах Бишкека имеются планы эвакуации на случай возникновения пожара. Об этом на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, в каждом учреждении имеется тревожная кнопка, на обслуживание которой ежегодно выделяется 15 миллионов сомов.

«В 116 школах и 118 детсадах имеется противопожарная сигнализация. В нескольких учебных заведениях Ленинского района и трех дошкольных организациях ведется работа по установке сигнализации. По линии МЧС постоянно проверяется правильность установки ящиков противопожарной безопасности, гидрантов и всего оборудования. По графику проводятся противопожарные учения. Замечаний и нареканий нет, все выполнено в рамках законодательства», — сказала Виктория Мозгачева.

Она добавила, что, согласно законодательству, все образовательные учреждения застрахованы.

Вице-мэр напомнила, что в мае 2025 года в школе № 63 в кабинете директора возникло задымление. Позже Государственная страховая организация возместила средства на ремонт.

«Также в школах работают команды юных спасателей и пожарные дружины, которые постоянно обучаются и в игровой форме соревнуются для улучшения навыков», — отметила Виктория Мозгачева.