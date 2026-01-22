18:29
Общество

В Манасе из-за нехватки газа для автобусов на линии вернули маршрутки

В городе Манас Джалал-Абадской области возникли сложности в работе автобусов из-за нехватки газа. Об этом сообщает телеканал Region.

Вместо автобусов на линии вышли маршрутные такси, которые ранее были убраны.

Один из водителей маршрутки рассказал, что вернулись на работу они 4-5 дней назад, их предупредили, что это временно.

Руководитель муниципальной автобазы Автандил Максутов сообщил, что проблема связана с дефицитом газа в Узбекистане.

«Ранее соседняя страна подавала газ, но там сейчас тоже наблюдается дефицит, из-за чего подача в Кыргызстан снизилась. Мы сейчас не успеваем заправлять автобусы метаном, в день удается заправить только 5-6 автобусов. Пропаном заправлять эти автобусы нельзя», — сказал Автандил Максутов.

По данным телеканала, некоторые автобусы продолжают работать, но если раньше ежедневно по городу ездило около 15 автобусов, то сейчас их количество значительно снизилось.
