«Асман Эйрлайнс» увеличила рейсы из Бишкека в Талас: цена снижена и закреплена

С 4 января 2026 года авиакомпания «Асман Эйрлайнс» начала выполнять дотационные рейсы по маршруту Бишкек — Талас. Об этом сообщила компания.

Стоимость билета зафиксирована на уровне 2 тысячи 100 сомов. Ранее цена варьировалась от 2 тысяч 100 до 3 тысячи 100 сомов.

По данным авиаперевозчика, рейсы по этому направлению долгое время были редкими, что создавало сложности для жителей региона. Теперь самолет летает в Талас два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Отмечается, что благодаря государственной дотации перелеты стали более доступными, регулярными и удобными для пассажиров. Приобретение билетов напрямую через приложение «Асман Эйрлайнс» позволяет избежать дополнительных сборов и экономит время.

Компания подчеркивает, что авиаперелет становится оптимальной альтернативой длительному передвижению по дороге между Бишкеком и Таласом.