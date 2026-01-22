«Асман Эйрлайнс» увеличила рейсы из Бишкека в Талас: цена снижена и закреплена

С 4 января 2026 года авиакомпания «Асман Эйрлайнс» начала выполнять дотационные рейсы по маршруту Бишкек — Талас. Об этом сообщила компания.
Стоимость билета зафиксирована на уровне 2 тысячи 100 сомов. Ранее цена варьировалась от 2 тысяч 100 до 3 тысячи 100 сомов.
По данным авиаперевозчика, рейсы по этому направлению долгое время были редкими, что создавало сложности для жителей региона. Теперь самолет летает в Талас два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
«Асман Эйрлайнс» позволяет избежать дополнительных сборов и экономит время.
Компания подчеркивает, что авиаперелет становится оптимальной альтернативой длительному передвижению по дороге между Бишкеком и Таласом.