Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую ленту, фильм, получивший «Золотого льва», спортивную драму с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу, а также продолжение «28 лет спустя».

1 «Кыял» (драма)

После гибели жены Болот воспитывает дочь Кыял, когда-то победившую рак. Но болезнь возвращается, и времени почти не остается. Узнав о тайном дневнике желаний дочери, Болот решает забрать Кыял из больницы и исполнить каждую ее мечту. В путешествие с ними отправляется лучший друг Кыял — Жоки.

2 «Отец, мать, сестра, брат» (драма)

Сын и дочь отправляются к одинокому отцу, живущему в американской глубинке, надеясь наконец-то поговорить по душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстраненность давно стала стеной между ними. А взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым.

3 «Марти Великолепный» (драма)

Амбициозный парень Марти Маузер готов пойти на все ради осуществления своей мечты, чтобы доказать всему миру, что для него нет ничего невозможного.

4 «28 лет спустя: Храм костей» (ужасы)

Продолжение культовой зомби-франшизы, исследующее мир спустя десятилетия после катастрофы. Фильм обещает вернуть жесткую атмосферу оригинала и расширить мифологию Вселенной. Особый акцент сделан на социальную деградацию и выживание.

5 «Убойная суббота» (боевик)

Отец-домосед Брайан принимает приглашение на детский праздник другого отца-домоседа, но все идет совершенно не по плану и постепенно скатывается в хаос с бандитами, драками, стрельбой и взрывами.