Таалатбек Масадыков

Родился 22 января 1961 года. Специальный представитель президента по особым поручениям, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности.

Памятные даты

Первый полет Салижана Шарипова в космос

С 22 по 31 января 1998 года в качестве специалиста полета шаттла Endeavour STS-89 уроженец Кыргызстана Салижан Шарипов совершил свой первый полет в космос.

Основной задачей были стыковка со станцией «Мир» и замена американского члена экипажа.

Продолжительность полета составила 8 суток 19 часов 46 минут 54 секунды.

Второй космический полет Салижан Шарипов совершил в 2004-м в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера на Международной космической станции. В этой экспедиции он совершил два выхода в открытый космос.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Михаил Бабкин

Родился 22 января 1922 года в селе Старая Тойда (ныне Аннинский район Воронежской области). Вырос в Киргизии.

С 22 июня 1943-го — на фронтах Великой Отечественной войны. По состоянию на 24 марта 1945 года совершил 145 боевых вылетов, во время которых лично уничтожил 85 автомашин, 10 БТР, 5 самоходных орудий, около 35 железнодорожных вагонов, 3 станционных здания, более километра железнодорожных путей, 2 паровоза, 7 самолетов на аэродромах и 1 — в воздушном бою, 4 склада с боеприпасами и 2 — с горючим, 3 переправы, около 65 повозок, 5 батарей зенитной и полевой артиллерии, 15 блиндажей. В результате штурмовок убито и ранено до 650 немецких солдат и офицеров.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945-го за «мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, и успешные 145 боевых вылетов» старший лейтенант Михаил Бабкин удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

8 декабря 1959 года погиб в авиакатастрофе при исполнении служебных обязанностей.

Имя Михаила Бабкина носит школа № 1 Джалал-Абада, ныне Манаса, на здании установлена мемориальная доска.

Родился Герой Советского Союза Павел Пономарев

Родился 22 января 1924 года в селе Беловодском. Участник Великой Отечественной войны.

В ходе битвы за Днепр расчет орудия, наводчиком которого служил гвардии красноармеец Павел Пономарев, точным огнем поддерживал действия стрелковых подразделений при отражении контратак противника и в боях за расширение захваченного плацдарма.

А 3 октября 1943-го в бою за высоту 158,4 307-го гвардейского стрелкового полка остановил вражеский крупнокалиберный пулемет. Рискуя жизнью, выдвинул свое орудие на открытую позицию и первым же выстрелом уничтожил огневую точку, обеспечив продвижение пехоты.

В тот же день при отражении контратаки противника уничтожил танк и автомашину.

За образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр 22 февраля 1944 года указом президиума Верховного Совета СССР Павлу Пономареву присвоено звание Героя Советского Союза.

Умер в 1990-м в Ташкенте.

