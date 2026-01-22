В Бишкеке 22 января пасмурно, возможен снег. Температура воздуха днем ожидается +2 градуса.
Таалатбек Масадыков
Родился 22 января 1961 года. Специальный представитель президента по особым поручениям, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности.
Памятные даты
Первый полет Салижана Шарипова в космос
С 22 по 31 января 1998 года в качестве специалиста полета шаттла Endeavour STS-89 уроженец Кыргызстана Салижан Шарипов совершил свой первый полет в космос.
Основной задачей были стыковка со станцией «Мир» и замена американского члена экипажа.
Продолжительность полета составила 8 суток 19 часов 46 минут 54 секунды.
Второй космический полет Салижан Шарипов совершил в 2004-м в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера на Международной космической станции. В этой экспедиции он совершил два выхода в открытый космос.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Михаил Бабкин
Родился 22 января 1922 года в селе Старая Тойда (ныне Аннинский район Воронежской области). Вырос в Киргизии.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945-го за «мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, и успешные 145 боевых вылетов» старший лейтенант Михаил Бабкин удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
8 декабря 1959 года погиб в авиакатастрофе при исполнении служебных обязанностей.
Имя Михаила Бабкина носит школа № 1 Джалал-Абада, ныне Манаса, на здании установлена мемориальная доска.
Родился Герой Советского Союза Павел Пономарев
Родился 22 января 1924 года в селе Беловодском. Участник Великой Отечественной войны.
А 3 октября 1943-го в бою за высоту 158,4 307-го гвардейского стрелкового полка остановил вражеский крупнокалиберный пулемет. Рискуя жизнью, выдвинул свое орудие на открытую позицию и первым же выстрелом уничтожил огневую точку, обеспечив продвижение пехоты.
В тот же день при отражении контратаки противника уничтожил танк и автомашину.
За образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр 22 февраля 1944 года указом президиума Верховного Совета СССР Павлу Пономареву присвоено звание Героя Советского Союза.
Умер в 1990-м в Ташкенте.
