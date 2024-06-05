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Общество

Захотели попиариться. Эксперт об атаке хакеров из Пакистана и утечке данных

Исполнительный директор Ассоциации операторов связи Салават Ормошев прокомментировал 24.kg информацию, что команда хакеров, называющая себя Team Insane Pakistan, получила и опубликовала данные более 600 тысяч кыргызстанцев и компаний.

Первыми об этом написали журналисты «Азаттыка» со ссылкой на сообщение самих компьютерных взломщиков на страницах в мессенджере Telegram и соцсети Facebook. Хакеры написали — это акция протеста на беспорядки в Бишкеке 17-18 мая, и утверждали, что им удалось взломать сайты с доменом gov.kg и Верховного суда.

По словам Салавата Ормошева, эта хакерская группа опубликовала сведения, которые уже были в Сети. Причем попали они туда в 2020 году.

«И говорить сейчас, что ИНН получены каким-то незаконным образом, будет недостоверно, тем более что они устаревшие», — отметил он.

Эти взломщики на волне хайпа сделали такие заявления из-за событий, которые были с пакистанскими студентами. Под шумок начали свою хакерскую группу пиарить.

Салават Ормошев

Между тем он все же рекомендует государству усилить защиту персональных данных и уделять этому вопросу повышенное внимание. «Сами держатели ИНН тоже должны быть озадачены. У нас много субъектов, работащих с персональными сведениями», — напомнил глава ассоциации.

В свою очередь в Госагентстве по защите персональных данных подтвердили: размещенные 600 тысяч персональных записей граждан Кыргызстана являются схожими со сведениями, которые опубликованы в 2020-м в результате утечки с сервисов Налоговой службы.

В ведомстве также заметили, что провели исследование, которое показало — утечки персональных данных с информационных систем госорганов не было.

В Министерстве цифрового развития тоже отреагировали, заявив, что ведомство постоянно сканирует информационные активы, чтобы выявить уязвимые места или несанкционированный доступ.

«На сегодня все государственные информационные системы, находящиеся в ведении министерства, работают в штатном режиме», — подчеркнули там и добавили, что сотрудники находятся на связи с координационным центром кибербезопасности ГКНБ и Госагентством по защите персональных данных. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295905/
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