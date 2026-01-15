13:59
Власть

Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение

Депутаты парламента сегодня на заседании одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения». Инициатором поправок выступил кабмин.

Как рассказал замглавы МВД Октябрь Урмамбетов, законопроектом предусматривается усиление ответственности лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ. Если при ДТП есть погибшие, то исключается возможность освобождения от уголовной ответственности по примирению с потерпевшим.

Кроме того, проектом закона предлагается пересмотреть градацию наказаний за совершение нарушений в состоянии опьянения, установив более высокие сроки лишения свободы и исключив возможность применения пробации к лицам, осужденным за нарушения ПДД с тяжкими последствиями, совершенными в состоянии опьянения.

Также предусматривается уточнить точный порядок применения дополнительной меры, назначаемой судом, в виде лишения права управления авто, сделав ее обязательной для применения, при совершении преступлений, связанных с нарушением Правил дорожного движения.

В этой связи вводится новый правовой механизм исполнения этого наказания путем четкого указания сроков, порядка изъятия водительского удостоверения, его хранения и возврата после окончания срока лишения.

Отмечается, что в целях ужесточения санкций за управление транспортом в состоянии опьянения законопроектом предлагаются изменения в Кодекс о правонарушениях по увеличению сроков ареста до 20 суток (в действующей редакции — до семи суток). Кроме того, предлагается исключить лиц, совершивших такие правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, из перечня лиц, в отношении которых не применяется наказание в виде ареста.

Также предусматриваются изменения, позволяющие временное изъятие водительского удостоверения, и условия пересдачи квалификационных экзаменов на знание ПДД в порядке, установленном законодательством.

Кроме того, предлагаются изменения в части рассмотрения ответственности за превышение средней скорости движения в зоне действия камер фото- и видеофиксации и усиления ответственности лица, управляющего авто, отказывающегося от прохождения медицинского освидетельствования.

Также в рамках данного проекта закона предусматривается приравнять мопеды к механическим транспортным средствам в целях введения их регистрации в уполномоченном государственном органе в данной сфере. Вводятся нормы о введении необходимости наличия водительского удостоверения на право управления мопедом подкатегории А1.

По словам замглавы МВД, это вызвано необходимостью введения обязательной государственной регистрации мопедов.

«Тогда как на сегодня регистрации подлежат мопеды, рабочий объем двигателя которых составляет более 50 кубических сантиметров или максимальная конструктивная скорость движения — более 50 километров в час либо грузоподъемность — более 500 килограммов (с электродвигателем). В этой связи ввиду отсутствия государственной регистрации мопедов и невозможности их идентификации отдельные лица безнаказанно нарушают ПДД, создавая угрозу безопасности другим участникам дорожного движения», — добавил он.

Депутаты отметили, что необходимо ужесточать требования к лицам, которые водят авто в нетрезвом состоянии, а также оказывают сопротивление сотрудникам ГУОБДД. Нардепы также призвали отрегулировать использование самокатов, скутеров, мопедов, чтобы они не создавали проблемы при использовании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357965/
просмотров: 323
