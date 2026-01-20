10:07
Общество

Почти 27 тонн лука из Узбекистана не пропустили в Кыргызстан

В целях обеспечения фитосанитарной безопасности Ошское управление по химизации, защите и карантину растений на государственной границе проводит усиленный фитосанитарный контроль.

По данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в конце прошлой недели через контрольно-пропускной пункт «Достук» из Узбекистана на территорию Кыргызстана хотели ввезти 26 тонн 978 килограммов лука.

В связи с отсутствием соответствующего фитосанитарного сертификата, а также маркировки груза в установленном порядке эту продукцию не допустили к ввозу на территорию страны. Груз вернули перевозчику.
