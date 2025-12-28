17:49
Общество

Скончалась французская актриса Брижит Бардо

Скончалась французская актриса Брижит Бардо. О ее кончине сообщили сегодня представители основанного ею фонда.

«У нее были самые известные инициалы в истории «седьмого» искусства. Брижит Бардо, известная как ББ, в 1950-1970-х годах воплощала во французском кино женскую эмансипацию и сексуальную свободу», — отмечает телеканал BFM.

В конце жизни Брижит Бардо стала активистом в борьбе против жестокого обращения с животными и организовала фонд. Ее заявления могли эпатировать многих, но актриса яростно отстаивала принципы свободы слова.

Брижит Бардо снялась в 50 фильмах, среди наиболее известных работ — «Истина», «Презрение», «Дорогая Брижит». Работала с Аленом Делоном, Марчелло Мастроянни, Сержем Генсбуром, а также снималась у Жан-Люка Годара и других известных французских режиссеров.

Одним из ее последних коммерческих успехов стал феминистский фарс Луи Маля «Вива Мария!», где актриса сыграла Марию, дочь ирландского террориста.

Ей был 91 год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356396/
