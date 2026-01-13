В КР приостановлена работа четырех агентств по трудоустройству в Турции

Центром трудоустройства граждан за рубежом выявлены нарушения при осуществлении деятельности по трудоустройству в Турецкой Республике.



В ходе мониторинга установлено, что рядом отправителей осуществлялся набор граждан Кыргызской Республики с целью трудоустройства на территории Турции с предоставлением недостоверной информации.

В частности, при получении разрешений на осуществление деятельности по трудоустройству за рубежом в уполномоченный государственный орган были представлены документы с недостоверными сведениями, а именно не была указана информация о фактическом сотрудничестве с принимающей организацией (работодателем/иностранной посреднической организацией) в Турции.

На основании выявленных нарушений временно приостановлена деятельность:

ОсОО «Голден ворк & тревел»;

ОсОО «Айрис Тревел»;

ОсОО «Рамай-Саякат»;

ОсОО «Аска-Трэвел».

Приостановление действия разрешений осуществляется до полного устранения причин выявленных нарушений в установленном порядке.

Центр трудоустройства граждан за рубежом напоминает, что предоставление недостоверных сведений при получении разрешения, а также несоблюдение требований законодательства в сфере внешней трудовой миграции влечет меры ответственности, включая приостановление и аннулирование разрешения.