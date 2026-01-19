В Кыргызстане усилили контроль за работой электросетей в связи с холодами

В связи со штормовым предупреждением и неблагоприятными погодными условиями по всему Кыргызстану, усиливается контроль за работой энергообъектов. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, на случай внештатных ситуаций подготовлен аварийно-ремонтный запас, отработаны схемы оперативного устранения возможных повреждений.

В ОАО «НЭС Кыргызстана» сообщили, что в состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады, транспорт и специальная техника. Ведется непрерывный мониторинг оперативной обстановки. Утверждены графики круглосуточных дежурств служб.

Низкие температуры воздуха влекут за собой рост энергопотребления, что может привести к увеличению нагрузки на электросетевое оборудование. В связи с этим призывают потребителей к энергосбережению и рекомендуют не включать одновременно несколько энергоемких электроприборов.

По вопросам электроснабжения вы можете обратиться в круглосуточный call-центр ОАО «НЭСК» по номеру 105, а также по мобильным номерам операторов 0772 001 209, 0556 001 209 либо через WhatsApp по номеру 0702 001 209.