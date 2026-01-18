Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики

В Кыргызстане 18-19 января ожидается резкое изменение погоды. Синоптики прогнозируют временами снег, местами осадки интенсивные, туман, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат и гололедица, на горных участках дорог снежные заносы, сообщает Агентство по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, также ожидается усиление западного ветра местами до 15-20 метров в секунду.

17-19 января ожидается значительное понижение температуры воздуха. В Чуйской, Таласской долинах ночью до -9…-14, днем до -1…-6.

В долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -2…-7, днем до -2…+3, в предгорных районах ночью до -11…-16, днем до -2…-7.

В Иссык-Кульской области ночью до -7…-12, днем до -4 …+1.

В зоне земледелия Нарынской области и горных районах ночью до -23…-28, днем до -9…-14, в высокогорных районах ночью до -26…-31, днем до -9…-14, в Суусамырской долине ночью до -30…-35, днем до -11…-16.

Такая неустойчивая погода осложнит работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах и может привести к затруднению движения автотранспорта.