На производство национального сериала «Кара кыргыз» потратили 35 миллионов сомов. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

По данным представителей Минкультуры, ранее в СМИ прошла недостоверная информация о том, что потрачено 40 миллионов сомов.

По словам замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марата Тагаева, в эфире УТРК показана первая серия.

«Однако потом со стороны департамента кинематографии поставлен временный запрет на показ последующих серий. Это связано с тем, что в эфире обнаружены некоторые технические ошибки. Создана комиссия, после исправления всех недочетов сериал вернут в эфир», — добавил он.

Депутат Болот Сагынаев отметил, что «Кыргызфильм» снимает много картин, на которые тратят миллионы сомов.

«Некоторые из них не показали свою эффективность. Надо продвигать государственно-частное партнерство с частными продакшн-студиями, которые сегодня и создают успех в кинематографии. Они могут по заказу снимать кино в разы дешевле, чем «Кыргызфильм», — добавил он.