Общество

На производство национального сериала «Кара кыргыз» потратили 35 миллионов сомов

На производство национального сериала «Кара кыргыз» потратили 35 миллионов сомов. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

По данным представителей Минкультуры, ранее в СМИ прошла недостоверная информация о том, что потрачено 40 миллионов сомов.

По словам замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марата Тагаева, в эфире УТРК показана первая серия.

«Однако потом со стороны департамента кинематографии поставлен временный запрет на показ последующих серий. Это связано с тем, что в эфире обнаружены некоторые технические ошибки. Создана комиссия, после исправления всех недочетов сериал вернут в эфир», — добавил он.

Депутат Болот Сагынаев отметил, что «Кыргызфильм» снимает много картин, на которые тратят миллионы сомов.

«Некоторые из них не показали свою эффективность. Надо продвигать государственно-частное партнерство с частными продакшн-студиями, которые сегодня и создают успех в кинематографии. Они могут по заказу снимать кино в разы дешевле, чем «Кыргызфильм», — добавил он. 
