В Кыргызстане повысятся требования к производству отечественных фильмов

В Кыргызстане повысятся требования к производству отечественных фильмов. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

По словам замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марата Тагаева, сфера отечественного кинематографа активно развивается.

«Однако сегодня каждая студия сама решает, какие фильмы снимать, и сценарий утверждается лишь худсоветом. А теперь при департаменте кинематографии создан художественно-экспертный совет, который будет определять, какие картины снимать. Что касается регулирования общего направления кинематографии, то в настоящее время создан Нацсовет по кинематографии, который будет курировать замглавы кабмина. Также учреждения «Кыргызфильм», «Кыргызсериал» и департамент кинематографии разработали соответствующие нормативно-правовые акты, которые помогут повысить требования к качеству производства лент», — добавил он.

Чиновник отметил, что до 2020-го на сфере кинематографии выделялось около 100 миллионов сомов, а в 2025-2026 годах — уже 1 миллиард. «Показатели выросли в 10 раз. Интерес к производству фильмов в стране большой, но сейчас также стоит вопрос и об их качестве», — подчеркнул он.

Марат Тагаев также заметил, что в КР имеется 37 кинотеатров. «В 2024-м 20 кинотеатров мы сдали в аренду. Сейчас к департаменту кинематографии относится 10. Мы готовы отдать их тоже в аренду, если найдется инвестор», — сказал он.
