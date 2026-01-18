20:02
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Общество

Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки и кинопоказы

20-23 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

16 января — 1 февраля. Выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»

Экспозиция исследует устройство эмоционального опыта человека через цвет, форму и пространственную композицию. Четыре цветовые среды и десятки эмоциональных состояний — от радости и доверия до страха, тревоги и решительности — выстраиваются в цельный маршрут внутреннего проживания.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 января. Спектакль «Вечер со звездой»

Успешный телеведущий случайно попадает в неприятную ситуацию с двумя незнакомцами. Чтобы не оказаться героем собственных новостей и не проснуться знаменитым «не тем способом», он предлагает им договориться. В ролях: Кирилл Дыцевич, Даниила Вахрушев, Дмитрий Власкин.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

20, 21 января. Большой классический концерт

Государственный академический симфонический оркестр имени Джумахматова представит масштабную программу с участием балета и хора. В этот вечер прозвучат знаковые произведения XX века, где симфоническая музыка, хоровое искусство и пластика танца соединяются в едином сценическом действии.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

21 января. Спектакль «Овраг»

Среди брошенных, ненужных вещей в овраге живут такие же брошенные и ненужные собаки. Художественный мир спектакля помогают создавать забытые предметы. Спектакль представят артисты театральной студии.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

22 января. Спектакль «Дура & дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

22 января. Кинопремьеры

«Казнить нельзя помиловать» (фантастика). Ближайшее будущее, Лос-Анджелес. Детектив полиции Крис Рейвен задержан по обвинению в убийстве своей жены. В течение 90 минут Крис должен доказать свою невиновность продвинутому искусственному интеллекту, который выступает в роли судьи и палача.

«Возвращение в Сайлент-Хилл» (ужасы). Джеймс Сандерленд тяжело переживает разлуку со своей возлюбленной и получает таинственное письмо, которое приводит его в город Сайлент-Хилл. Джеймс надеется найти ее там, однако город сильно изменился под влиянием некой зловещей силы.

«Верни меня из мертвых» (ужасы). После смерти отца Миа приезжает в его дом, в котором вскоре начинает твориться нечто необъяснимое. После того как она открывает урну с прахом, чтобы положить туда обручальное кольцо, сверхъестественные явления усиливаются. В поисках помощи она обращается к опытному медиуму.

«Крипер» (ужасы). Лиз получает приглашение от своего бойфренда Малкольма отметить годовщину отношений в его фамильном лесном доме. По приезду девушке сразу не нравится место, а когда Малкольм настаивает, чтобы она попробовала шоколадный торт, сделанный для них горничной, Лиз начинают одолевать странные видения.

«Флибубу» (мультфильм). После встречи с Флибубу, пушистым существом из другого измерения, юный Томас отправляется в фантастический мир, где осуществляются заветные мечты. Однако правила этого мира не так просты, а у каждого желания есть своя цена и свои последствия.

22, 23 января. Детские шоу

Детей ждут развлекательные программы: в четверг — «Гонщик и спасение бухты приключений», в пятницу — «Волшебный мир единорогов».

Ресторан «Барашек», 19.00.

23 января. Клуб любителей кино

Пройдет показ нескольких короткометражных фильмов из программы «(не)детская программа» фестиваля «Внутри».

ololoErkindik, 20.30.

23 января. Спектакль «Мастер и Маргарита»

За постановку спектакля по мотивам романа Михаила Булгакова о дьяволе в Москве взялся режиссер и художественный руководитель театра Вячеслав Виттих. Жанр — фантасмагория в двух действиях.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

23 января. Спектакль «Дядюшкин сон»

Это провинциальный анекдот, талантливо развернутый Федором Достоевским в целую галерею характеров и нравов. Это одно из его самых блистательных сатирических произведений, в котором писатель беспощадно срывает маски с салонного лицемерия, деспотизма, прикрывающихся красивыми и высокопарными словами.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358217/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Завтра в Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Кыял»
Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, вечер романсов и классика при свечах
Том Круз попробовал себя в роли оператора. Снял сцену в новых «Звездных войнах»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат выходит кыргызский детектив «Унчукпа»
О Садыре Жапарове снят документальный фильм «Президент»
Афиша Бишкека на неделю: сказки, мастер-классы и «Времена года»
Топ-15 самых ожидаемых фильмов 2026 года
Длинные каникулы: куда сходить с детьми за настоящим новогодним настроением
Популярные новости
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не&nbsp;будут Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
Конфликт между активистом и&nbsp;&laquo;Куликовым&raquo; урегулирован Конфликт между активистом и «Куликовым» урегулирован
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
18 января, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки и кинопоказы Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки и кинопока...
18:30
«Википедии» исполнилось 25 лет: миллиарды просмотров ежемесячно
18:02
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
17:13
Защищать кыргызстанцев от финансового мошенничества будут МВД и TSARKA
16:45
Главным тренером команды «Нефтчи» (Кочкор-Ата) стал Дмитрий Ан из Узбекистана