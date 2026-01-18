Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки и кинопоказы

20-23 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

16 января — 1 февраля. Выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»

Экспозиция исследует устройство эмоционального опыта человека через цвет, форму и пространственную композицию. Четыре цветовые среды и десятки эмоциональных состояний — от радости и доверия до страха, тревоги и решительности — выстраиваются в цельный маршрут внутреннего проживания.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 января. Спектакль «Вечер со звездой»

Успешный телеведущий случайно попадает в неприятную ситуацию с двумя незнакомцами. Чтобы не оказаться героем собственных новостей и не проснуться знаменитым «не тем способом», он предлагает им договориться. В ролях: Кирилл Дыцевич, Даниила Вахрушев, Дмитрий Власкин.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

20, 21 января. Большой классический концерт

Государственный академический симфонический оркестр имени Джумахматова представит масштабную программу с участием балета и хора. В этот вечер прозвучат знаковые произведения XX века, где симфоническая музыка, хоровое искусство и пластика танца соединяются в едином сценическом действии.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

21 января. Спектакль «Овраг»

Среди брошенных, ненужных вещей в овраге живут такие же брошенные и ненужные собаки. Художественный мир спектакля помогают создавать забытые предметы. Спектакль представят артисты театральной студии.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

22 января. Спектакль «Дура & дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

22 января. Кинопремьеры

«Казнить нельзя помиловать» (фантастика). Ближайшее будущее, Лос-Анджелес. Детектив полиции Крис Рейвен задержан по обвинению в убийстве своей жены. В течение 90 минут Крис должен доказать свою невиновность продвинутому искусственному интеллекту, который выступает в роли судьи и палача.



«Возвращение в Сайлент-Хилл» (ужасы). Джеймс Сандерленд тяжело переживает разлуку со своей возлюбленной и получает таинственное письмо, которое приводит его в город Сайлент-Хилл. Джеймс надеется найти ее там, однако город сильно изменился под влиянием некой зловещей силы.

«Верни меня из мертвых» (ужасы). После смерти отца Миа приезжает в его дом, в котором вскоре начинает твориться нечто необъяснимое. После того как она открывает урну с прахом, чтобы положить туда обручальное кольцо, сверхъестественные явления усиливаются. В поисках помощи она обращается к опытному медиуму.

«Крипер» (ужасы). Лиз получает приглашение от своего бойфренда Малкольма отметить годовщину отношений в его фамильном лесном доме. По приезду девушке сразу не нравится место, а когда Малкольм настаивает, чтобы она попробовала шоколадный торт, сделанный для них горничной, Лиз начинают одолевать странные видения.

«Флибубу» (мультфильм). После встречи с Флибубу, пушистым существом из другого измерения, юный Томас отправляется в фантастический мир, где осуществляются заветные мечты. Однако правила этого мира не так просты, а у каждого желания есть своя цена и свои последствия.

22, 23 января. Детские шоу

Детей ждут развлекательные программы: в четверг — «Гонщик и спасение бухты приключений», в пятницу — «Волшебный мир единорогов».

Ресторан «Барашек», 19.00.

23 января. Клуб любителей кино

Пройдет показ нескольких короткометражных фильмов из программы «(не)детская программа» фестиваля «Внутри».

ololoErkindik, 20.30.

23 января. Спектакль «Мастер и Маргарита»

За постановку спектакля по мотивам романа Михаила Булгакова о дьяволе в Москве взялся режиссер и художественный руководитель театра Вячеслав Виттих. Жанр — фантасмагория в двух действиях.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

23 января. Спектакль «Дядюшкин сон»

Это провинциальный анекдот, талантливо развернутый Федором Достоевским в целую галерею характеров и нравов. Это одно из его самых блистательных сатирических произведений, в котором писатель беспощадно срывает маски с салонного лицемерия, деспотизма, прикрывающихся красивыми и высокопарными словами.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.