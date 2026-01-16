Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу

Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызской Республики Дайырбек Орунбеков разъяснил ситуацию вокруг замены водительских удостоверений старого образца.

Фото из интернета

Кроме того, для удобства отменили требование о предоставлении медицинской справки формы 083, которая ранее была обязательной при замене документа.

По его словам, сейчас старые водительские удостоверения обмениваются бесплатно. На процедуру отведен месяц, однако, если не все граждане успеют уложиться в установленный срок, им предоставят дополнительное время.

Как отметил Дайырбек Орунбеков, необходимость замены обусловлена несколькими причинами. Во-первых, водительские удостоверения старого образца в свое время массово подделывали, и, по имеющейся информации, случаи их изготовления и продажи до сих пор фиксируют, в том числе за пределами страны. У многих документов стерлись фотографии и надписи. Во-вторых, такие удостоверения не признает ряд иностранных государств.

Новые водительские удостоверения признают в нескольких странах. Они полностью цифровизированы, что исключает возможность подделки.

После завершения процесса замены все водительские удостоверения старого образца признают недействительными.

Гражданам, чьи водительские удостоверения не отображаются в системе «Тундук», необходимо лично обратиться в соответствующие государственные органы. Тем, у кого данные есть в системе, предоставлена возможность обменять удостоверение в онлайн-формате.