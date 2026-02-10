В Кыргызстане продлили временное госрегулирование цен на говядину и баранину

В Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на мясо — говядину и баранину (кроме бескостного). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, соответствующий приказ от 30 января 2026 года № 3 вступил в силу.

В рамках документа территориальные отделы Службы антимонопольного регулирования установили максимальные розничные цены на мясо по регионам страны.

В Бишкеке предельная цена на говядину установлена на уровне 720 сомов за килограмм, на баранину — 710 сомов;

в Чуйской области максимальные цены составляют до 740-750 сомов;

в Нарынской области — от 620 до 680 сомов в зависимости от района;

в Иссык-Кульской области предельные цены колеблются в пределах 680-740 сомов;

в Таласской области — около 685-695 сомов;

в Оше и Ошской области установлены цены до 720-730 сомов;

в Джалал-Абадской области — от 630 до 720 сомов;

в Баткенской области максимальная цена на говядину и баранину установлена на уровне 700 сомов за килограмм.

В Минэкономики отметили, что меры направлены на сдерживание роста цен и защиту потребителей. Контроль за соблюдением установленных цен будет осуществляться антимонопольными органами на местах.